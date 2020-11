Parchetul General:Dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul incendiului de la spitalul din Piatra Neamt

Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă în legătură cu împrejurările în care a izbucnit incendiul de la Secţia ATI din incinta Spitalului Judeţean Piatra Neamţ, soldat cu zece morţi, ancheta fiind preluată de Parchetul General. Iniţial, dosarul a fost deschis de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, ancheta fiind preluată apoi Parchetul General. "Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va prelua ancheta în cazul incendiului de la Secţia de Anestezie Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ. Cauza a fost înregistrată iniţial pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, care s-a sesizat din oficiu, fiind dispusă începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă", anunţă Parchetul General. Sâmbătă seară, în jurul orei 18,30, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ a avut loc un incendiu care a afectat secţia de ATI unde erau internaţi, în două saloane, 17 pacienţi. Pacienţii internaţi la Secţia ATI erau bolnavi COVID-19. Purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa, a declarat că zece persoane au decedat în urma acestui incendiu, iar alte şapte sunt în stare critică, inclusiv medicul de gardă. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Oana Popescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Incendiu Neamţ/ Persoanele rănite urmează să fie transportate la Iaşi * Şapte persoane au decedat în urma incendiului de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ * Nelu Tătaru se va deplasa la Piatra Neamţ pentru evaluarea situaţiei de la Spitalul Judeţean * Incendii produse în spitale şi unităţi farmaceutice (cronologie 2010-2020) * Neamţ: Medicul de gardă de la ATI a Spitalului Judeţean a suferit arsuri grave; 7 pacienţi au decedat * Premierul-şedinţă de urgenţă la MAI cu Arafat şi responsabili ai IGSU pentru a superviza gestionarea efectelor incendiului de la Piatra Neamţ (surse)