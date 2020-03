Parchetul General: Dovezile pentru permise, prelungite din oficiu in perioada starii de urgența

Dovezile înlocuitoare ale permiselor de conducere vor fi prelungite din oficiu. Persoanele care au dovezi care expiră în perioada stării de urgenţă nu vor mai trebui să depună cereri de prelungire a perioadei de valabilitate, a decis Parchetul General. Astfel, persoanele care au dovezi care expiră în perioada stării de urgenţă nu vor mai fi The post Parchetul General: Dovezile pentru permise, prelungite din oficiu în perioada stării de urgență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.