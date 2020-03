Parchetul General reduce specialiștii la tacere. Streinu Cercel: Ar trebui sa-și ceara scuze

Directorul Institutului Național pentru Boli Infecțioase, medicul Adrian Streinu-Cercel, a intrat în silenzio stampa timp de o lună, după ce Parchetul General a deschis un dosar penal față de o așa-zisă divulgare de informații, în care sunt vizați membrii Comitetului pentru Situații Speciale de Urgență. Directorul de la Matei Balș, Adrian Streinu Cercel, a fost The post Parchetul General reduce specialiștii la tăcere. Streinu Cercel: Ar trebui să-și ceară scuze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.