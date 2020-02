Parchetul Militar a deschis dosar penal pentru filarea unor ziaristi si procurori

Parchetul Militar Bucuresti s-a autosesizat si a deschis dosar penal in rem pentru abuz in serviciu si violarea vietii private in cazul inregistrarilor de Romania TV in care sunt prezentati jurnalistii Alex Costache si Cosmin Savu la o intalnire privata, intr-un local din Capitala, impreuna cu Horatiu Radu, procurorul sef adjunct de la Parchetul General si judecatorul Razvan Pastila.