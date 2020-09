Parchetul Militar anunța ca jandarmerița care a pulverizat SPRAY spre un barbat care a MURIT a fost trimisa in judecata

Jandarmerița care a pulverizat spray paralizant către un bărbat care s-a opus încătușării, în timpul unei intervenții în Vatra Dornei, județul Suceava, a fost trimisă în judecată. Anunțul a fost făcut de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași. Amintim că în urma intervenției, bărbatul a murit.

Potrivit unui comunicat al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi , procurorii militari au dispus trimiterea în judecată a inculpatei, care era sergent major în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava, Detaşamentul 4 de Jandarmi Vatra Dornei, conform Mediafax.

Femeia este acuzată de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, port sau folosire fără drept de obiecte periculoase şi purtare abuzivă.

„Din probele administrate a rezultat că în data de 19.07.2019, în jurul orelor 18.00-18.30, sg. maj. F. A. M. din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe raza mun. Vatra Dornei, cu ocazia asigurării măsurilor de ordine şi siguranţă publică la un festival organizat în parcul mun. Vatra Dornei, a participat la o acţiune de legitimare şi imobilizare a persoanei vătămate C. I., în urma unei sesizări din partea unei persoane, care reclama o faptă de natură sexuală comisă de C. 1. faţă de o minoră de 13 ani. Cu această ocazie inc. sg. maj. F. A. M. a folosit la activitatea de imobilizare, în mod nelegal, un spray iritant lacrimogen personal şi neautorizat în acest sens în activitatea organelor jandarmeriei, dispozitiv care nu se afla în dotarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, pulverizând astfel spre faţa victimei C. I. un jet de spray iritant lacrimogen din apropiere, pulverizarea efectuându-se prin încălcarea prevederilor Legii 550/2004 şi a HG 991/2005, iar folosirea, chiar şi a acestui dispozitiv neautorizat, nu s-a efectuat în mod gradual şi proporţional, depăşindu-se astfel nevoile reale pentru imobilizarea victimei C. I”, spun procurorii.

În urma incidentului, victima a ajuns în stare gravă la spital, în comă profundă. Bărbatul şi-a pierdut cunoştinţa după ce s-a opus încătuşării, iar jandarmii au folosit spray.

Incidentul s-a petrecut în timpul unui spectacol de muzică populară, unde tatăl unei fete de 13 ani a cerut ajutorul jandarmilor, reclamându-l pe bărbatul de 50 de ani că a atins-o, indecent, pe fetiţă. Ulterior, bărbatul imobilizat cu spray lacrimogen a murit la spital.

Potrivit certificatului de deces, bărbatul a murit din cauza insuficienţei cardio-respiratorie acută. În document, la cauze antecedente apăreau însă şi diagnosticele de peritonită generalizată şi infarct enteromezenteric total.