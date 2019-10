Parchetul Militar anunta inceperea urmaririi penale in rem in cazul filmarii "secrete" de la Colectiv

Parchetul Militar Bucuresti a dispus, marti, inceperea urmaririi penale in rem pentru mai multe infractiuni, dupa filmul interventiei la "Colectiv". Se fac cercetari pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, abuz in serviciu, neglijenta in serviciu. In plus, se fac cercetari pentru sustragerea de probe, avand in vedere ca filmarea a fost ascunsa patru ani, dar si pentru profanarea de cadavre sau morminte, avand in vedere ca un ofiter ISU este auzit injurand victimele.