Parchetul Militar, o noua ancheta dupa publicarea imaginilor de la Colectiv. Sustragerea de probe și profanarea de cadavre, printre infracțiuni

Parchetul Militar începe urmărirea penală in rem pentru sustragere sau distrugere de probe ori înscrisuridupă ce filmarea intervenţiei, publicată de Libertatea, a fost ascunsă de pompierii de la IGSUîn cei patru ani scurși de la tragedia din Colectiv. În același dosar se fac verificări şi pentru profanare de cadavre sau morminte după ce Orlando Şchiopu, The post Parchetul Militar, o nouă anchetă după publicarea imaginilor de la Colectiv. Sustragerea de probe și profanarea de cadavre, printre infracțiuni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.