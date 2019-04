NLS google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 14 – 18 aprilie 2019, s-a desfasurat in zona Parcului National Calimani, ultima intalnire transnationala din cadrul proiectului Never lose your soul, proiect de tip Erasmus+, KA2, 589764-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBY-ACAPALA. Timp de cinci zile am sintetizat informatiile adunate si am identificat posibile solutii sub forma unor “proiecte pilot” pentru fiecare zona (Bunyonyi Lake – Uganda, Podraje – TNP- Slovenia, Parcul National Calimani – Romania). Programul a inclus activitati desfasurate in colaborare cu angajatii Parcului National Calimani care ne-au prezentat aspecte legate de biodiversitate, proiecte si activitati desfasurate in colaborare cu localnicii, oportunit ...