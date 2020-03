Parcurile din Bucuresti se inchid incepand de sambata

Toate parcurile din Bucuresti se vor inchide de sambata, 28 martie 2020, potrivit unei decizii luate vineri seara de comitetul municipal pentru situatii de urgenta. Este o masura suplimentara pe care municipalitatea o ia pentru a limita raspandirea epidemiei de Covid-19.

Sambata, politia locala va avea grija sa blocheze accesul in parcurile Capitalei, iar autoritatile recomanda locuitorilor sa nu mai iasa din case decat pentru nevoi urgente.

In plus, mai multe hoteluri din capitala vor fi puse la dispozitia medicilor, in special a celor care lucreaza in spitale de boli infectioase, pentru a se putea caza acolo, daca doresc sa se izoleze si sa nu mai mearga acasa, pentru a nu-si pune familiile in pericol.

Potrivit informatiilor Digi24, Primaria Capitalei a primit deja peste 700 de solicitari din partea cadrelor medicale care doresc sa se cazeze in alta parte.

