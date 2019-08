Pare banc, dar nu e! Ce studii are, de fapt, Mircea Badea

Mircea Badea este admirat si urat deopotriva pentru teribilismul de care da dovada in orice situatie si pentru limbajul ”colorat”. A ”reusit”, de-a lungul timpului, sa isi transforme prietenii in dusmani si invers, insa este – incontestabil – o vedeta media. Controversata, e drept, insa asa sunt toate vedetele, indiferent de domeniul in care activeaza.

Mircea Badea a terminat Liceul de Informatica si Facultatea de Cibernetica din Bucuresti, apoi a inceput sa lucreze la Radio Total, in anul 1990. Directoarea radioului, Jeana Gheorghiu i-a acordat credit lui Badea. Ajutata de Mihai Tatulici, Jeana Gheorghiu i-a facut debutul in televiziune la postul Tele 7 abc. Mircea Badea a fost apreciat si a devenit cunoscut in lumea televiziunii.

A acceptat sa lucreze pentru Antena 1, Protv, Prima Tv si Realitatea TV. La Antena 1, Mircea a prezentat matinalul numit „Dimineata devreme”, alaturi de buna sa prietena si moderatoare TV, Teo Trandafir. Impreuna au realizat o emisiune care a facut rating, la un moment dat alaturandu-se si Oreste. Dupa un timp, emisiunea nu a mai fost difuzata, iar Teo a mers la Pro Tv, Mircea si Oreste realizand impreuna o emisiune, la Antena 1. Dupa ce a incercat sa se lanseze in afaceri, esuand, Mircea Badea a revenit in televiziune cu emisiunea ”In gura presei”, conform biografii.famouswhy.ro.

Cat castiga Mircea Badea

Chiar vedeta s-a dat de gol cu privire la salariul lui lunar, pe retelele de socializare. Realizatorul emisiunii „In gura presei”, a dezvaluit pe Instagram, ca a platit catre stat suma de 8911 lei in data de 23 noiembrie, bani ce reprezinta TVA. „Atatica a fost doar tva-ul luna asta”, a scris Mircea Badea.

Internautii i-au calculat salariul, pornind de la cifrele publicate, astfel, Mircea Badea ar castiga suma de 40.000 de lei net lunar (circa 8600 de euro), plecand de la ideea ca plateste TVA DE 8911 lei, scrie wowbiz.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.