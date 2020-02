ParentBank, programul care vine in ajutorul parinților singuri

Se anunță noi beneficii pentru părinții singuri care au venituri mici. Este vorba despre programul ParentBank. ParentBank- „Enhancing the social inclusion of low income single parents” este un proiect de parteneriat strategic Erasmus + în Educația Adultilor, finanțat de Comisia Europeana prin A.N.P.C.D.E.F.P. Programul are o durată de 2 ani de zile. Aceasta nouă inițiativă […]

