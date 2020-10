Parerea unui roman venit din diaspora si candidat la un post de consilier local!

A trecut o saptamana de la alegeri si m-am tot gandit daca e bine sau nu sa scriu despre asta, despre felul cum sunt tinerii folositi de partide si de oamenii politici din Romania.

Nu mai e nici un secret pentru nimeni ca in campaniile electorale unele partide folosesc minori la impartit de pliante, la lipit de afise, la "munca de jos", deci. In unele orase (cum e si cazul Hunedoarei) au fost folositi tineri, inclusiv minori, pentru a-i convinge pe alti tineri cu drept de vot sa-si vanda (pe 50 de lei) votul.

De ce se intampla asta? Din cateva motive simple:

1) Tinerii nu au minima educatie civica iar pentru ei votul nu inseamna nimic. Aici cred ca e de datoria parintilor si a profesorilor sa le explice elevilor, inca de la o varsta frageda, ce putere are votul lor si de ce este important ca cetatenii unui stat sa voteze corect si doar dupa cum le dicteaza propria constiinta, nu dupa cum le dicteaza altii.

2) Saracia ii impinge pe multi tineri (si adulti) sa-si vanda votul. E un mod rapid de a face rost de 50-100 de lei. Ce nu constientizeaza acesti oameni este faptul ca vanzarea unui vot nu rezolva problema saraciei. Banii pe care ii primesc de-abia ajung pentru o zi. Practic, isi vand 1459 de zile din viata pentru 50 de lei. Este, oare, o afacere profitabila sa-ti vinzi votul si sa continui sa te scalzi in saracie 1459 de zile din 1460 (cat dureaza un mandat)?

3) Dorinta multor tineri de a intra in politica este speculata in cel mai josnic mod de politicienii corupti si de partidele politice in care nu exista principii. Vazand cat de mizerabila este clasa politica din tara noastra, dar cat de repede fac bani politicienii corupti, multi tineri viseaza sa ajunga ca ei. Primul pas e sa faci voluntariat la alegerile locale si sa demonstrezi ca esti util. Chiar daca ceea ce faci in campania electorala este ilegal si imoral. Atentie! De la 16 ani minorii raspund penal pentru faptele lor. Daca ai 17 ani si vinzi voturi la colt de strada, s-ar putea sa ai surpriza sa te caute Politia pe acasa. Merita sa-ti distrugi viitorul?

4) Clasa politica nu le serveste tinerilor drept exemplu. Din contra, ii invata cum sa devina niste viitori politicieni fara cuvant, fara onoare, fara scrupule si fara Dumnezeu.

Cred ca este de datoria noastra, a tinerilor intrati recent in politica, sa-i indrumam pe copiii care viseaza o cariera politica si sa le fim exemplu de ASA DA, nu de "asa nu".

Imi doresc sa vad in Hunedoara tineri preocupati de viitorul lor, tineri care au un minim interes pentru ceea ce se intampla pe scena politica locala, daca nu pentru cea nationala sau internationala. Imi doresc sa vad tineri competenti, inteligenti si onesti in politica. Doar cu astfel de oameni putem progresa ca natiune.

Am auzit in campania asta tineri spunand ca nu-i intereseaza politica. Nu trebuie sa te intereseze politica ci viitorul tau. Nu ai cum sa-ti exerciti dreptul de vot daca nu cunosti oferta electorala, partidele inscrise in cursa electorala si daca nu ai interesul sa citesti 2 randuri despre candidati. Daca nu ai informatiile necesare, nu poti vota responsabil. Iar absenteismul la vot nu este o solutie.

Imi doresc sa vad tineri implicati in politica. Imi doresc sa vad tineri care invata sa faca politica de la cei competenti si onesti. Imi doresc ca parintii si profesorii sa le ghideze pasii tinerilor si sa-i responsabilizeze. Imi doresc ca politicienii fara scrupule sa nu mai foloseasca minori in campaniile lor. Nu de alta dar le pot distruge viitorul... Viitorul Romaniei este in mainile tinerilor. Haideti sa nu-l distrugem! Scrie pe pagina de facebook: Mira Moga, candidat la Consiliul Local Hunedoara.