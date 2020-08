Parinții nu au incredere in Guvern, pentru deciziile privind revenirea la școala

Jumătate dintre părinții români nu au încredere în Guvern, atunci când vine vorba despre deciziile cu privire la desfășurarea anului școlar 2020 – 2021. Executivul este la coada unui clasament al încrederii părinților în planurile de începere a școlii în septembrie. În topul neîncrederii urmează Ministerul Sănătății și apoi Ministerul Educației. Concluziile aparțin sondajului de […] The post Părinții nu au încredere în Guvern, pentru deciziile privind revenirea la școala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.