Parinții primesc zile libere platite chiar și cand școlile se inchid pentru alegeri

Guvernul a aprobat, joi, proiectul de OUG care prevede acordarea zilelor libere plătite și pentru alte situații care impun suspendarea temporară a cursurilor, cum ar fi, spre exemplu suspendarea cursurilor în timpul desfășurării procesului electoral. De zile libere plătite beneficiază părinţii care au copii de până la 12 ani, iar plătită este de 75% din […]