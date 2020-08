Parinții romani, și mai saraci in pandemie. 40% nu au putut sa asigure hrana sau medicamente

Un studiu tulburător al organizației World Vision arată că părinții români nu au mai reușit să obțină mijloace elementare de trai, alimente, rechizite, produse de igienă, iar medicamentele au fost asigurate parțial. Concluziile sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât aproape jumătate dintre elevii chestionați nu au participat la cursurile on-line organizate în perioada martie-iunie. […] The post Părinții români, și mai săraci în pandemie. 40% nu au putut să asigure hrana sau medicamente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.