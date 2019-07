Parintele Calistrat Chifan in direct la BZI LIVE. Marele duhovnic va vorbi despre cum apar minunile in viata noastra si ce trebuie sa invatam din ele

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca este joi, in studioul BZI LIVE, revine unul dintre cei mai apreciati duhovnici din Romania, parintele Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni. De la ora 12.30, invitatul Roxanei Caraiman, va aborda doua teme extrem de importante. Intai de toate, indragitul duhovnic va vorbi despre viata Sfantului Ilie, a carui sarbatoare este programata peste doar cateva zile. In partea a doua a emisiunii, parintele Calistrat Chifan ne ve explica modul in care apar minunile in viata noastra, dar si ce trebuie sa invatam din aceste minuni! Emisiunea va fi urmarita in direct joi, 18 iulie, de la ora 12.30, de toti cei care acceaseaza pagina de , dar si pagina BZI. Iesenii ii pot adresa intrebari parint ...