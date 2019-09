Parintele Calistrat Chifan revine in studioul BZI LIVE! Va fi abordata o tema de real interes

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asa cum v-am obisnuit pana acum, in fiecare zi de joi a saptamanii, incepand cu ora 12.30, in studioul BZI LIVE este invitat parintele Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni. Astfel, indragitul duhovnic se va afla din nou alaturi de moderatoarea Roxana Caraiman, discutand despre subiecte de interes pentru toti crestinii din Romania si nu numai. De data aceasta, parintele Calistrat Chifan va vorbi despre ce inseamna cu adevarat viata monahala si ce trebuie sa intelegem prin acest lucru. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari o pot face folosit rubrica de comentarii, accesand www.bzi.ro, sau in direct, pe http://www.facebook.com/cotidianul.bzi. Emisiunile BZI LIVE au un real succes, fiecare ...