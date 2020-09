Parintele Calistrat, primele declarații dupa ce s-a vindecat de COVID-19: ”Trebuie sa avem grija”

Părintele Calistrat din Iași, un monah cu peste jumătate de milion de urmăritori pe Facebook, a fost infectat cu coronavirus. Acum a făcut și primele declarații după ce s-a vindecat. ”Am stat duminică până la ora 3 cu oamenii, dar la predică am sesizat că am o tuse necontrolabilă. Am luat ca orice țăran 2 […]

