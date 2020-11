Parintele Marius Mosteanu la capataiul dirigintelui model - Laurentiu Buttuceanu: Marturia unui ucenic profan in ale stiintelor, dar sincer in admiratie!

„Energia care stă în spatele întrebării retorice... PENTRU CĂ”

Astăzi a fost condus pe ultimul drum unul dintre cei mai apreciați profesori de fizică ai învățământului constănțean – Laurențiu Buttuceanu Mesajul de condoleanțe postat de Liceul Teoretic „Ovidius” definește un dascăl de excepție: „În peste 40 de ani de carieră didactică, din care 39 dedicați elevilor liceului «Ovidius», imaginea profesorului Laurențiu Buttuceanu s-a înscris în coordonatele profunzimii, echilibrului și mai ales în ale dragostei pentru elevi. A spune «am făcut fizica cu dl. prof. Buttuceanu» este un pașaport spre valoare, este o mândrie și o garanție a unei pregătiri temeinice, care a fost îndrumată de profesorul riguros, corect și dedicat misiunii sale de dascăl. Sutele de elevi care l-au avut profesor îi poartă recunoștință pentru amprenta pe care a lăsat-o în formarea lor. Ingineri, medici, profesori au învățat de la dumnealui fizica, metoda argumentului până la esență, umorul subtil, dar mai ales, respectul pentru lucrul bine făcut. Și odată cu zeci de generații de elevi, dl. profesor Laurențiu Buttuceanu a format profesori, împărtășind din experiența sa, în discuții pe care le numea colegiale, dar care erau adevărate lecții ale Maestrului.Ne despărțim cu profund regret de profesorul Laurențiu Buttuceanu. În mintea și sufletul celor ce l-au cunoscut rămâne însă «marea lecție», pentru care îi suntem recunoscători”.Prezent astăzi la căpătâiul dirigintelui său, părintele Marius Moșteanu a rememorat nu numai dragi amintiri, aducându-i astfel eterna recunoștință, dar a vorbit despre modelul pe care acest adevărat dascăl l-a sădit în mentalul generațiilor sale de elevi.„M-a învățat să nu fiu profesor numai când sunt la catedră, să nu fiu preot numai când sunt îmbrăcat în straie preoțești, să fiu ceea ce sunt dincolo de ceea ce se vede pe mine. Pentru că a purta în tine ceea ce știi să faci și ceea ce te-ai învățat să faci este cel mai important lucru pe care domnul diriginte ni l-a predat. Începea lecția probabil că de când se trezea de dimineață. Pentru că noi, atunci când îl vedeam intrând în școală, deja parcă începeam lecția de fizică, în sensul cel mai frumos al cuvântului. Și vă spune asta cineva căruia ar fi trebuit să-i fie frică de fizică, pentru că, fiind de formație umanistă, vă imaginați cum mă întâlneam eu cu fizica. Dar fără modele nu putem face nimic.Avea pedanteria unui om care se deplasa în spațiul fizic și dincolo de prezență. Îl simțeam parcă în tot ceea ce reușeam să imităm. Eu unul îl admiram întotdeauna pentru că venea foarte îngrijit, nu numai îmbrăcat, dar și atitudinea pe care o avea. Mersul drept și o atitudine de deplasare era cea care îl însoțea și în gând.Am învățat ce înseamnă să fii profesor și mi-a dat Dumnezeu ca acest model să-mi fie și mie din 1992 încoace de când predau, din 1998 la facultate... să-l am în minte pe dirigintele meu din clasa a IX-a.Vă imaginați că în anul 1979 era prima clasă de informatică, iar la treapta a II-a nimeni nu a mai îndrăznit să vină să se înscrie. Eram noi cei 36 și așa am rămas. Pentru că domnul diriginte imprimase în oraș faptul că noi suntem cei care am început și vrem să terminăm un lucru bine făcut.