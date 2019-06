Parintii adoptivi ai Sorinei se tem ca vor fi "linsati public"

Parintii adoptivi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parintii adoptivi ai Sorinei au transmis, marti, o scrisoare decshisa procurorului general al Romaniei, Bogdan Licu, pe care il roaga sa mute judecata catre un tribunal care sa fie mai departe de zona Baia de Arama - Craiova. Cei doi parinti adoptivi, Elena Sacarin si Gabriel Sacarin, spun ca - daca procesul va fi mentinut la Tribunalul Mehedinti, exista riscul ca acolo sa apara un ”scandal monstruos”, iar ei sa fie ”linsati public” de persoanele care au organizat deja proteste pana acum fata de adoptia Sorinei. ”Avand in vedere manifestatiile care au loc zilnic in ultimele zile in fata tuturor institutiilor publice, fiind iminenta o asemenea manifestatie si in fata Tr ...