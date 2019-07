Parintii Alexandrei Macesanu si ai Luizei Melencu, distrusi de durere

Parintii Alexandrei Macesanu si ai Luizei Melencu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Familiile celor doua fete sunt distruse de durere. Aflati cu totii in fata casei lui Gheorghe Dinca, au primit vestea ca barbatul a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua. Plang, striga si nu inteleg de ce si-au pierdut fiicele la virste atat de fragede si in asemenea feluri! Mama Luizei a fost luata cu o ambulanta SMURD de la fata locului deoarece i s-a facut rau dupa ce s-a aflat ca barbatul a confirmat ca le-a omorat pe cele doua. Profesoara Alexandrei, marturie SOC: "Si eu am mers cu masina criminalului" „Da, este adevarat. A recunoscut ca le-a omorat pe amandoua. Sunt doua fapte de omor. A oferit niste explicatii. Acum sunt din punctul dansul ...