Parintii lui Ion vin in petit la parintii Mariei si stabilesc nunta peste doua saptamani.

Seara Ion si Maria ies la poarta ca tinerii.

Se iau in brate se pupa, se giugiulesc si la un moment dat Ion zice:

– Marie hai sa ne-o punem! Ce mi-e amu, ce mi-e peste doua saptamani? Tot femeia mea esti.

– Ioane, nu. Cand om iesi din altar, sunt a ta toata, pana atunci nimic.

– Bine fa, dar macar arata-mi-o si mie s-o vad!

Maria ridica fusta si zice:

– No bine, uite-o!

Se da Ion aproape, se uita, stramba din nas si zice:

– Marie, e musai amu, ca dupa cum miroase, nu mai tine doua saptamani.

