Parintii lui Razvan Ciobanu, la capataiul fiului lor! Sicriul designerului ramane inchis

Creatorul de moda Razvan Ciobanu, care a murit luni intr-un groaznic accident rutier, va fi inmormantat joi, insa cei care vor sa-si ia ramas bun de la el o pot face azi la capela Cimitirului Progresul, acolo unde trupul sau neinsufletit a fost depus inca de ieri.

Intrarea in capela a fost inconjurata de flori in orele de cand sicriul lui Razvan Ciobanu a fost adus, iar parintii designerului au fost azi primele persoane care au stat la capataiul fiului lor, ei fiind surprinsi in aceasta dimineata in timp ce plecau de la capela. Dupa mai putin de o ora, parintii lui Razvan au revenit la capela, acolo unde au stat si azi-noapte, la primul priveghi.

Cei care vor veni sa-si ia ramas bun de la Razvan Ciobanu nu il vor putea vedea, pentru ca sicriul designerului va ramane inchis.

In varsta de 43 de ani, Razvan Ciobanu a murit luni, in a doua zi de Paste, intr-un accident rutier produs in localitatea Sacele din Constanta. Rezultatele preliminarii ale necropsiei designerului au aratat ca acesta a consumat droguri inainte de a urca la volan.

Ieri, familia a ridicat trupul designerului de la Morga Cimitirului Central din Constanta si l-a adus la Bucuresti, la capela Cimitirului Progresul. Inmormantarea va avea loc maine.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.