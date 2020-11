Parintii, panicati, isi doresc trecerea in scenariul 3 a tuturor unitatilor de invatamant constantene

Colegiul „Mircea” a trecut la scenariul 3

Situația unităților de învățământ constănțene

Săptămâna trecută, pe grupurile de whatsapp ale părinților a circulat un mesaj care a creat speranță, mulți întrebându-se dacă nu cumva chiar de a doua zi toate unitățile de învățământ din județul Constanța vor trece în scenariul 3. O veste mult așteptată de ei.„Bună seara! Avându-se în vedere faptul că municipiul Constanța se apropie de rata 3/1000, trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce ne așteaptă.Vă rugăm să vă asigurați că școlile sunt pregătite pentru scenariul 3.In acest sens, până joi , vă rugăm să ne comunicați prin adresă scrisă dacă sunteți pregătiți și, în caz că sunt probleme, care sunt acestea, ce le-a generat și cum se vor soluționa în cel mai scurt timp.În plus, se impune a se comunica cu părinții, cu angajații, cu elevii, astfel încât să fie pregătiți din toate punctele de vedere.O seară frumoasă!”.Întrebat, cu prilejul videoconferinței cu presa dacă acest mesaj prevestește o închidere totală a unităților de învățământ, inspectorul școlar general prof. Sorin Mihai a declarat că „este o modalitate prin care ne asigurăm că suntem pregătiți pentru orice scenariu. Încercăm să nu fim luați prin surprindere, pentru că știți că în România se spune că autoritățile sunt luate prin surprindere. Noi nu vrem așa ceva! Se poate întâmpla și în municipiul Constanța, așa cum s-a întâmplat la Medgidia, la Cernavodă, unde am avut o rată a incidenței peste 2 la 1000 de locuitori și acum ne aflăm sub 1. Vrem să ne asigurăm că unitățile de învățământ sunt pregătite pentru un asemenea scenariu. În esență, unitățile de învățământ trebuie să fie pregătite pentru abordarea oricărui scenarii din cele trei încă de la începutul anului școlar. Nu este motiv de panică și a ținut de o comunicare strict internă, între inspectorat și directori. Este o întrebare firească «Sunteți pregătiți în caz că... ?». Cum a ajuns pe grupurile de părinți mă întreb. Probabil directori binevoitori... IA PANICAȚI-VĂ ȘI VOI! Nu e un motiv de panică. Părerea mea că într-o situație ca cea în care ne aflăm stresul în doze mici este cel care ne duce către prevedere, către precauție, către o preîntâmpinare o oricăror situații. Stresul în doze mari care creează panică nu este justificat, pentru că duce la blocaje emoționale. Ca la examene când ești mult prea stresat și nu mai ai randament”.Începând de astăzi, Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, în consultare cu D.S.P. Constanța, a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Constanța modificarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor pentru perioada 2 – 15 noiembrie 2020 și trecerea în on line cu întreg efectivul de elevi și profesori. „Această măsură a fost impusă de înregistrarea, atât la liceu, cât și la gimnaziu a unui număr de minim trei cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, personalului auxiliar și al elevilor”, se precizează într-un anunț în atenția elevilor și părinților.La ora actuală, din 503 unități de învățământ câte numără județul Constanța, exceptând Palatul Copiilor, CJRAE, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare, sunt 226 de unități care funcționează în scenariul verde, 252 în scenariul galben - în municipiul Constanța acesta funcționând în majoritatea unităților de învățământ, opt unități de învățământ în scenariul roșu, care ține de infrastructură. La Medgidia, șapte unități de învățământ rămân în scenariul trei, Școala gimnazială nr. 33 a intrat pe scenariul 3 infrastructură pentru că se lucrează la reabilitare, pe fonduri europene.Mai sunt 12 unități de învățământ pe scenariul 3, ca urmare a situațiilor de infectare cu SARS COV2 și mai avem cinci unități de învățământ care au activitatea suspendată de la începutul anului școlar. „La Școala gimnazială 4 Neptun, structură a Școlii Gimnaziale nr. 2 Mangalia, sunt doar trei elevi care sunt transportați la unitatea cu personalitate juridică de ceva ani. O alta este Școala sanatorială, situată în proximitatea Spitalului municipal care este declarat unitate COVID, ceea ce a presupus închiderea unității de învățământ. Și mai sunt alte școli cu clădiri în conservare, unde elevii sunt transportați în alte locații”, a declarat prof. Sorin Mihai.