Parintii reclama proasta organizare a Evaluarii Nationale. Reactia Ecaterinei Andronescu

Evaluare Nationala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Chiar in ajunul primei probe a Evaluarii Nationale pentru clasa a 8-a, parintii reclama cea mai proasta organizare a examenului de pana acum. Ei spun ca in loc sa fie ajutati de mai marii din invatamant sa decida informat unde isi vor continua studiile, candidatii au parte numai de bete in roate. De pe site-ul Ministerului Educatiei au fost sterse, fara explicatii, notele de la evaluare si de la admitere de anul trecut. Acestea ii ajutau pe copii sa stie din timp ce sanse au sa ajunga la liceul dorit. In centrele de examen se stie deja in ce banca va sta fiecare elev. Pe usi sunt lipite regulile pentru concurs, iar camerele de supraveghere au fost pornite, ca directorii sa aiba dovezi daca cineva ...