Parintii Roxanei Elena sunt morti, insa tanara poate fi salvata. Persoana care ar putea sa semneze pentru operatia din Austria, gasita

Voin Roxana Elena este tanara a carei poveste a impanzit internetul si a emotionat pana la lacrimi. Tanara se afla in stare grava intr-un spital din Austria, iar medicii nu au putut s-o opereze pana acum fara acordul familie, pentru ca interventia la care va fi supusa are un risc extrem de mare.

Zeci de mii de oameni s-au mobilizat zilele trecute si au incercat din rasputeri pentru a-i putea gasi parintii. Din pacate, cei care i-au dat viata sunt ambii morti de multa vreme. Mai mult decat atat, gorjanca a avut doi frati, care si ei sunt decedati. Din primele informatii a reiesit faptul ca unul dintre ei ar trai si s-ar afla in Spania, dar nu a fost asa.

Cine poate semna pentru operatia din Austria?

Din fericire, observator.tv a reusit sa o gaseasca pe verisoara sa primara, care locuieste intr-un sat de langa Tg. Jiu, aceasta fiind singura care isi poate da acordul pentru interventia chirurgicala de care are urgenta nevoie Roxana Elena.

Potrivit unei femei care sustine ca este fosta colega de munca cu romanca, gorjanca ar fi cazut si s-ar fi lovit la cap, iar acum se afla in coma, intr-un spital din Innsbruck. Conform cartii de identitate al femeii, este originara din Targu Jiu, dar noul domiciliu se afla in Pincesti, Bacau.

