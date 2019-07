Parintii Sorinei au pierdut primul avion spre SUA. Cum au reusit sa plece cu fetita, intr-un final

sorina sua

Parintii Sorinei au pierdut avionul care trebuie sa ii duca in SUA, din cauza unui control amanuntit la care au fost supusi pe Aeroportul Otopeni. Au reusit insa sa se imbarce in urmatoarea cursa, cateva ore mai tarziu. scrie Adevarul.

Sotii Sacarin au ajuns duminica dimineata pe Aeroportul Otopeni impreuna cu Sorina, fata pe care au adoptat-o si care s-a aflat in centrul unui scandal in ultima luna.

Cand au ajuns in punctul vamal si au inaintat documentele lor si ale Sorinei pentru a fi verificate, toti angajatii au inceput sa se agite. Le-au fost controlate bagajele la sange, iar actele le-au fost ridicate pentru o verificare „mai amanuntita”. Gabriel Sacarin a intrebat in repetate randuri „De ce nu ne permiteti sa plecam?”, dar nu a primit niciun raspuns. Pana la urma, avionul spre SUA in care ar fi trebuit si ei sa fie a decolat, relateaza Adevarul.

Angajatii Tarom si-au cerut scuze pentru situatia creata, iar sotii Sacarin au cumparat alte bilete si au decolat doua ore mai tarziu.

Parintii adoptivi ai Sorinei au parasit Romania la exact o luna dupa ce Sorina, fetita de 8 ani din Baia de Arama, a fost luata cu forta de un procuror din casa fostei asistente maternale.

Imaginile au starnit indignare in randul opiniei publice, iar procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, a deschis mai multe actiuni in justitie incercand reluarea adoptiei si impiedicarea fetitei de a parasi Romania. Toate au fost respinse de mai multe instante, pana in acest moment.

