Parintii unui tanar stins la Colectiv merg inainte datorita fiicei nascute dupa tragedie: „Seamana leit cu Andrei”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andrei Buca este una dintre cele 64 de victime ale tragediei de la Colectiv. Tatal lui, Dorin Buca, marturiseste ca pentru el fiecare zi este 30 octombrie si ca nu a putut participa la nicio slujba de pomenire. Durerea ar fi fost prea mare. „Pentru noi, ziua de 30 octombrie este o zi care s-a multiplicat. Pentru noi, in fiecare dimineata e o parte din 30 octombrie. Si cand ne culcam e o parte din 30 octombrie. Si peste zi e un 30 octombrie. Nu e doar 30 octombrie o zi in calendar”, a spus Dorin Buca, pentru Adevarul. Ea este speranta care il ajuta sa mearga inainte. „Este nascuta tot intr-o zi de 30, pe 30 aprilie, la ora la care a murit Andrei. I-am pus numele Andreea in memoria lui, iar Gabriela pentr ...