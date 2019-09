Parisul este blocat, avertizeaza MAE: Transportatorii fac greva pana sambata

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, incepand de joi seara, are loc o greva a Regiei Autonome a Transportului Parizian (RATP), context in care sunt semnalate perturbari importante de circulatie, atat in Paris, cat si in regiunea pariziana.