Parisul, paralizat de mii de parizieni care au ieșit din oraș cu mașinile, de frica lockdown. VIDEO

Capitala Franței a fost paralizată joi noaptea de sute de mașini cu care parizienii au ieșit din oraș pentru a nu fi prinși de restricțiile impuse. Cozile de autoturisme se întindeau, joi seara, pe kilometri întregi, a scris un parizian pe Twitter. ????????[FLASH] – Vidéo des bouchons qui ont eu lieu (et ont lieu encore) […]