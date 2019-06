Parlament: Motiunea de cenzura a fost respinsa (oficial)

Moţiunea de cenzură ''Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot'' a fost respinsă, marţi, de Parlament. Au fost înregistrate 200 de voturi favorabile, 7 împotrivă şi 3 abţineri, fiind necesare 233 de voturi favorabile pentru ca moţiunea să fi fost adoptată. "Moţiunea de cenzură nu a întrunit voturile necesare pentru a fi adoptată", a precizat preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * Moţiune de cenzură/ Dăncilă: Când depui moţiune, trebuie să-i convingi pe ceilalţi că ce e scris acolo e real * Parlament/ Moţiunea de cenzură a fost respinsă (surse) * Moţiune de cenzură/ Votul a început în plenul Parlamentului * Moţiune de cenzură/ A început şedinţa Parlamentului * Moţiune de cenzură/ Paşcan: Este un guvern caricatural; sancţiunea este a cetăţenilor şi a fost vădită prin votul din 26 mai * Moţiune de cenzură/ Ponta: Noi nu am semnat moţiunea, a fost de la început un fake; vom vota în favoarea ei * Moţiune de cenzură/ Barna: Acest guvern trebuie să plece; acesta este mesajul lui 26 mai * Moţiune de cenzură/ Dăncilă: În primele cinci luni ale anului, investiţiile publice s-au majorat cu peste 10% * Moţiune de cenzură/ Turcan: Un vot în favoarea moţiunii de cenzură recunoaşte rolul Parlamentului de reprezentare a oamenilor * Moţiune de cenzură/ Attila Korodi: UDMR votează moţiunea de cenzură * Moţiune de cenzură/ Dăncilă, despre Preşedinţia rotativă: Cele peste 100 de dosare finalizate reprezintă o performanţă extraordinară * Moţiune de cenzură/ Iordache: Textul moţiunii de cenzură - descris prin termenul ipocrizie; nu vom permite ca moţiunea să treacă * Moţiune de cenzură/ Dăncilă: În realitate, datoria publică a scăzut de la 37,3% din PIB la 34,9% din PIB * Moţiune de cenzură/ Dăncilă: Pensiile nu s-au mărit cu întârziere, ci în avans * Moţiune de cenzură/Dăncilă: MApN ar putea prelua în administrare Cimitirul Valea Uzului * Moţiune de cenzură/ Dăncilă către Opoziţie: ''Vreţi cu adevărat să veniţi la guvernare?'' * Moţiune de cenzură/Tăriceanu: Moţiunea va cădea cu succes * Moţiune de cenzură/Orban a transmis parlamentarilor PSD şi ALDE un mesaj: Aveţi şansa să vă reparaţi imaginea publică * Dăncilă despre moţiunea de cenzură: Nu am nicio emoţie; am încredere în colegii mei şi în partenerii de alianţă * Parlament: Moţiunea de cenzură - dezbătută şi supusă marţi votului plenului