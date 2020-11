Parlamentare 2020. Campania electorala a inceput. Reguli și restricții impuse de coronacriza

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie începe vineri şi se va încheia pe 5 decembrie la ora 7. Campania se va fi în condiţii similare celei pentru alegerile locale, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2, relatează news.ro. Astfel, întrunirile şi evenimentele electorale desfăşurate în spaţiul închis se vor desfăşura cu maximum 20 de persoane, iar […] The post Parlamentare 2020. Campania electorală a început. Reguli și restricții impuse de coronacriză appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.