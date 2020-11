Parlamentare2020/ Candidaturile depuse de formatiuni politice si independenti in circumscriptiile din tara raman definitive

Candidaturile depuse de formaţiunile politice şi independenţi la alegerile parlamentare în circumscripţiile electorale din ţară rămân luni definitive. Birourile electorale de circumscripţie constată rămânerea definitivă a acestora, după expirarea perioadei de contestare a deciziilor de admitere sau respingere a candidaturilor în instanţă. Termenul limită de depunere a listelor de candidaţi la parlamentare în circumscripţiile electorale din ţară a fost 22 octombrie. Deciziile birourile electorale de acceptare sau respingere a candidaturilor au putut fi contestate în instanţă, existând două căi de atac - la Tribunal şi Curtea de Apel. Potrivit legii, candidaturile rămân definitive cel mai târziu pe 2 noiembrie. În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, adică marţi, 3 noiembrie, Birourile electorale de circumscripţie comunică listele de candidaţi şi candidaturile independente către Biroul Electoral Central. Ulterior, BEC va centraliza numărul de candidaturi definitive depuse de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de către candidaţii independenţi. În termen de trei zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de 4 noiembrie, are loc stabilirea ordinii în care se tipăresc numele candidaţilor pe buletinul de vot în circumscripţiile electorale din ţară. *** În Capitală, Biroul electoral de circumscripţie a admis candidaturile depuse pentru Camera Deputaţilor şi Senat de 18 partide şi formaţiuni politice. Totodată, a fost acceptată intrarea în cursa pentru un loc în Camera Deputaţilor a 5 candidaţi independenţi. Potrivit site-ului BEM, au fost admise candidaturile depuse la Senat şi Cameră de Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Alianţa USR PLUS, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Noua Românie, Alianţa pentru Unirea Românilor, Partidul Alternativa Dreaptă, Partidul Naţional Ţărănesc Maniu - Mihalache, Partidul Ecologist Român, Partidul Noua Dreaptă, Partidul Naţiunea Română, Partidul Pro România, Partidul Socialist Român, Partidul România Mare, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), Partidul Social Democrat al Muncitorilor, Partidul Verde şi Partidul Mişcarea Populară. BEM a acceptat candidaturile a 5 independenţi care doresc să ajungă deputaţi: Aurel Cătălin Stochiţă, Gabriel Oprea, Daniela Şerban, Valeriu Ciolan Nicolae şi Ionela Alina Geonea. *** Pe 18 octombrie, Biroul electoral pentru românii din străinătate a constatat rămânerea definitivă a candidaturilor depuse de partide şi formaţiuni politice, dar şi de independenţi pentru un loc în Parlamentul României din partea diasporei. Potrivit deciziei Biroului electoral nr. 43 pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, au rămas definitive candidaturile depuse pentru Senat şi Camera Deputaţilor în diaspora de PNL, Alianţa USR PLUS, PSD, Pro România, PMP, UDMR, Partidul Ecologist Român şi Alianţa pentru Unirea Românilor. În cursa pentru un loc în Parlament au intrat şi doi candidaţi independenţi - Ştefan Voloşeniuc (la Senat) şi Constantin Darius Radu (la Camera Deputaţilor). *** Tot atunci au rămas definitive şi candidaturile propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru toate circumscripţiile electorale la alegerile pentru Camera Deputaţilor. Potrivit BEC, este vorba de candidaturi depuse de: Uniunea Sârbilor din România, Forumul Democrat al Germanilor din România, Uniunea Culturală a Rutenilor din România, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Uniunea Elenă din România, Asociaţia Macedonenilor din România, Uniunea Croaţilor din România, Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT, Asociaţia Partida Romilor "Pro Europa", Asociaţia Liga Albanezilor din România, Uniunea Ucrainenilor din România, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, Uniunea Democrată Turcă din România, Uniunea Polonezilor din România, Uniunea Armenilor din România, Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România. Campania electorală pentru alegerile parlamentare începe vineri, 6 noiembrie, şi va dura 30 de zile. AGERPRES/(AS - autor: Georgiana Tănăsescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Lăzăroiu)