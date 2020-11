Parlamentare2020/ INTERVIU VIDEO /Dan Barna: Ma astept ca premierul Orban sa emita ordonanta de amanare a pensiilor speciale pentru primari

Prorogarea pensiilor speciale pentru primari reprezintă zilele acestea "un cartof fierbinte", declară preşedintele USR, Dan Barna, care precizează că se aşteaptă ca premierul Ludovic Orban să emită o ordonanţă prin care să fie amânat din nou termenul de intrare în vigoare a respectivei prevederi din Codul administrativ. Într-un interviu acordat AGERPRES, Dan Barna afirmă că, după alegerile din 6 decembrie, există perspectiva unei coaliţii PNL-USR PLUS, aspect pe care alianţa îl priveşte "cu responsabilitate şi cu maturitate". El subliniază că relaţia cu liberalii este una "principială", astfel încât USR PLUS susţine măsurile bune, dar critică "iniţiative de genul plasat terenuri cu dedicaţie" sau pensii speciale pentru primari. El mai subliniază că miza alianţei nu este legată de ocuparea vreunui minister, ci de calendarul de îndeplinire a angajamentelor cu care USR PLUS ar urma să intre la guvernare. "Ideea că vom avea alegeri pe 6 decembrie, iar pe 8 preşedintele va nominaliza un premier, în funcţie de rezultatul alegerilor - sper să fie Dacian Cioloş - şi apoi, în două zile, gata, avem guvern, nu cred că e una foarte realistă", spune el. Potrivit lui Dan Barna, "nu a existat nicio târguială pe ministere". În ce priveşte semnarea pactului pentru sănătate, propus de PSD, Barna consideră că social-democraţii "trebuie să stea mult timp în opoziţie pentru a avea justificarea morală să propună orice fel de pact legat de vreun domeniu, cu atât mai puţin sănătatea". El mai precizează că USR va răspunde solicitării Asociaţiei Evoluţie în Instituţie, privind publicarea salariilor angajaţilor, menţionând că întârzierea a fost determinată de o "decizie a vechii structuri de management intern". AGERPRES: Senatorul USR Mihai Goţiu a prezentat recent câteva obiective legate de mediu, din programul de guvernare al Alianţei, arătând că acestea sunt condiţii pentru ca USR PLUS să fie partener într-o viitoare coaliţie. Confirmaţi această condiţionare? Mai există şi alte obiective din programul USR PLUS care constituie condiţii sine qua non în vederea intrării la guvernare? Dan Barna: Mihai a prezentat o parte dintre angajamentele noastre pe mediu şi obiectivele pe care USR PLUS le are în programul său de guvernare în ceea ce priveşte mediul. Evident că sunt şi celelalte: sunt opt piloni definitorii pentru programul de guvernare al USR PLUS, de la o România fără hoţie, la o Românie fără birocraţie, la o Românie care are educaţie şi sănătate care funcţionează, condiţii de trai... Sunt mai multe elemente. Evident că acele angajamente pe care USR PLUS le prezintă şi le are în dezbatere în acest moment sunt temele cu care vom începe discuţiile pentru un eventual guvern de coaliţie după alegeri, în funcţie de decizia cetăţenilor. AGERPRES: Dintre cele 40 de măsuri pe care USR PLUS le-a anunţat există câteva la care nu sunteţi dispus să renunţaţi sub nicio formă? Dan Barna: Toate acele măsuri sunt importante pentru noi şi discuţia va fi legată, cumva, de calendarul pe care îl avem în vedere pentru îndeplinirea acestor măsuri. De exemplu, referendum pentru "Fără penali în funcţii publice" va trebui să se întâmple. Este un angajament pe care l-am luat faţă de România, susţinut de un milion de cetăţeni ai României. Deci, putem să o privim şi ca pe o condiţie, dar este o realitate politică obiectivă care trebuie să fie finalizată şi va fi cu siguranţă finalizată în momentul în care USR PLUS va intra la guvernare şi vom avea o majoritate în Parlament. AGERPRES: Europarlamentarul Cristian Ghinea vorbea despre evaluări de etapă, în eventualitatea unei coaliţii PNL-USR PLUS, astfel încât o dată la trei luni să vedeţi în ce măsură aceste angajamente au fost îndeplinite şi, în funcţie de asta, să luaţi în considerare rămânerea sau nu la guvernare. Vor exista astfel de evaluări de etapă? Dan Barna: Categoric da. Abordarea diferită pe care USR PLUS o are în vederea acestei viitoare coaliţii este tocmai aceasta în care miza sau prioritatea nu sunt monitorizarea ministrului X sau Y, ci pur şi simplu monitorizarea respectării acestor angajamente - cele 40, o parte dintre ele, vom vedea cum se vor aşeza în programul final de guvernare - şi evaluarea la nivel de trei luni, de şase luni. Da, vor exista astfel de evaluări. Şi nu vor fi doar referitoare la viitorii miniştri ai USR PLUS. Va fi o evaluare a performanţei întregului guvern. Pentru că asta este logica acestei coaliţii - să începem să facem reformele în România, pentru că prioritatea şi marea miză a alegerilor de pe 6 decembrie, pentru România, este capacitatea şi aşteptarea pe care noi o avem de la electorat şi de la români, să putem constitui o majoritate reformistă. Pentru că dacă din nou vom intra într-o logică în care vechile partide vor mai schimba odată culorile la geci şi cu încă două-trei aripioare vor face o pseudo-majoritate şi rămânem în aceeaşi logică în care ne chinuim de 30 de ani, vor fi alţi patru ani pierduţi. USR PLUS aduce exact această promisiune şi această încredere că energia reformatoare poate să intre şi în guvern. Am dovedit la europarlamentare: avem 8 europarlamentari cu care nu ne facem de râs şi care au iniţiative benefice pentru România. Am dovedit la locale, unde am câştigat primării şi avem consilieri cam peste tot în ţară. Am câştigat primării importante în România şi vedem lucrurile spectaculoase pe care le fac colegii noştri. Confirmăm, practic, cu fiecare ocazie pe care cetăţenii ne-o dau, că USR PLUS este acel aer proaspăt de care România are atât de disperată nevoie în politică. AGERPRES: PNL şi-a prezentat programul de guvernare. Unii l-au considerat ca fiind foarte ambiţios. Care este opinia dumneavoastră despre obiectivele anunţate? Sunt compatibile cu viziunea USR PLUS? Dan Barna: Opinia mea nu cred că e foarte relevantă în acest moment, pentru că cei care vor trebui să decidă care program este mai bun - cel al PNL sau cel al USR PLUS - sunt cetăţenii, pe 6 decembrie. Şi putem vorbi în continuare despre programul USR şi despre aceste priorităţi de care suntem foarte mândri şi în care avem foarte mare încredere că vor scoate România din această stagnare în care se află de 30 de ani. Acestea sunt temele şi mizele importante. Cetăţenii pot să decidă şi am foarte mare încredere că vor decide cu inspiraţie pe 6 decembrie. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO AGERPRES: Cele 40 de angajamente ale USR pot fi realizate în decurs de patru ani? Dan Barna: Cea mai mare parte dintre ele, da. Sunt altele pe termen lung. Când vorbim de demararea construcţiei de autostrăzi, normal că nu promitem în patru ani că vom umple România de autostrăzi. Dar angajamentul pe care noi îl avem este că va începe construcţia acestor autostrăzi. Pentru că marea problemă a fost că toate proiectele de autostrăzi în România au pornit şi s-au terminat în nişte bibliorafturi şi nişte hărţi prezentate de diverşi miniştri de-a lungul timpului. Colorate, cu coridoare, cu trasee... Lucruri foarte frumoase, dar fără nicio legătură cu realitatea. E nevoie de profesionalism, de competenţă. Or, exact asta propune şi aduce USR PLUS în perspectiva guvernării. AGERPRES: Valentin Lazea, economistul şef al Băncii Naţionale a României, afirma că statul trebuie, începând de anul viitor, să reducă deficitul bugetar. Unde s-ar putea interveni din punctul dumneavoastră de vedere? Dan Barna: Fără îndoială, controlul deficitului ar fi trebuit şi trebuie să fie o prioritate şi pentru următoarele guverne. Sunt două direcţii. Pe de o parte, una dintre măsurile la care ţinem foarte mult şi care este fundamentală, care va contribui la scăderea deficitului, cea legată de eliminarea taxelor şi impozitelor pe salariul minim. Practic, asta va da mai mulţi bani în buzunarul cetăţenilor. Cealaltă direcţie mult mai importantă, cu impact direct pe deficit, este eliminarea risipei şi a furtului banului public. În momentul în care vom reuşi să punem pur şi simplu plasturi peste acest buget atât de găurit şi atât de căpuşat, în care vedem licitaţii absurde, preţuri de zece ori mai mari decât preţul pieţei la diverse - de la becuri, la scaune, la borduri, la flori sau la decoraţiuni de Crăciun - în momentul în care pui standarde şi norme, astfel încât să reducem risipa, în momentul în care dai concursuri pe posturi şi ai un control a ceea ce înseamnă alocările, şi resursa umană, şi acele bonusuri şi prime care sunt date cu o generozitate nesusţinută de criterii obiective, atunci vom vedea şi un impact pozitiv asupra deficitului. Eliminarea risipei şi furtului, în unele cazuri, a banului public este una dintre direcţiile foarte importante pe care le avem în vedere. AGERPRES: Aţi vorbit despre eliminarea taxelor şi impozitelor pentru salariul minim brut pe economie. În programul USR, impactul acestei măsuri este evaluat la 25-30 de miliarde de lei. Unii spun însă că ar avea un impact de 50 de miliarde şi că nu ar fi sustenabilă. Credeţi că poate fi implementată? Dan Barna: Sustenabilitatea acestei măsuri vine la pachet cu eliminarea acelor tipuri de cheltuieli total nejustificate. Pensiile speciale, de exemplu, care sunt o temă importantă, pe care cetăţenii ne-o cer în mod repetat şi în toate campaniile. Şi la europarlamentare, şi la prezidenţiale, şi la locale. Cea mai frecventă temă invocată de cetăţeni este exact aceasta, legată de pensiile speciale, care sunt o sfidare şi o nedreptate la adresa celor care au muncit ani de zile şi sunt la pensii şi de unu la zece faţă de alţi cetăţeni. Este o nedreptate. Aceasta este una dintre direcţii. Într-adevăr, această măsură pe de o parte generează venituri mai mari în buzunarele cetăţenilor - aceasta este o aşteptare şi o necesitate pe care guvernul trebuie să o realizeze - ea însă trebuie coroborată cu măsuri prin care reducem această risipă total nejustificată şi neîndreptăţită a resurselor publice. AGERPRES: PSD propunea recent - şi vă şi invita să semnaţi - un pact pentru sănătate. Care este răspunsul dumneavoastră? Dan Barna: E clar pentru toată România - şi am văzut ce s-a întâmplat şi în martie, în primul val de pandemie, vedem ce se întâmplă şi acum - felul în care PSD s-a "ocupat", între ghilimele mari de tot, de sănătate este dezastruos. România a avut un sistem de sănătate, ca mod de administrare, iresponsabil de-a dreptul. Or, acum, la momentul acesta, PSD să vină cu hârtii, cu texte, spunând: "Hai să facem un pact pentru sănătate!"... Din 30 de ani, cea mai mare parte, PSD a fost cel care s-a ocupat direct de sănătate. Efectele le vedem azi, cu toate strategiile care se întâmplă într-un spital sau altul. USR nu are nevoie să semneze vreun pact cu PSD, pentru a propune măsuri active şi a fi foarte responsabili, referitor la această pandemie şi la ceea ce înseamnă un sistem de sănătate corect şi sănătos. Deci, o luăm ca pe o glumă. PSD mai trebuie să sea mult timp în opoziţie pentru a avea justificarea morală să propună orice fel de pact legat de vreun domeniu, cu atât mai puţin sănătatea, când vedem ce efecte tragice a avut guvernarea PSD mulţi ani de zile. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO AGERPRES: Care este relaţia cu PNL? Rareş Bogdan vă invita recent să vă definiţi poziţia, dacă sunteţi creştini sau anti-creştini, au existat tensiuni la nivel local, aşa cum s-a întâmplat la Timişoara. Unii lideri liberali şi-au exprimat preferinţa pentru un guvern cu UDMR şi PMP. Consideraţi că toate acestea reprezintă un impediment în vederea unei colaborări viitoare? Dan Barna: Şi USR PLUS, şi eu am prefera să putem guverna singuri. Să avem un guvern USR PLUS, care să facă cu adevărat reformele de care e nevoie în România, într-un termen foarte scurt, imediat după alegerile din 6 decembrie. Astea sunt preferinţele. Dacă ne uităm în orice sondaj şi în orice analiză sociologică făcută de aproape orice parte a presei, realitatea arată diferit. Perspectiva unei coaliţii de după 6 decembrie e una foarte mare să se întâmple în zona USR PLUS - PNL. Este un fapt pe care trebuie să îl privim cu responsabilitate şi cu maturitate. M-aţi întrebat de relaţia cu PNL: eu o consider o relaţie principială. De câte ori PNL a avut iniţiative pe care le-am considerat bune şi corecte şi reformatoare pentru România, USR PLUS a fost acolo. De câte ori am avut iniţiative de genul plasat terenuri cu dedicaţie şi alte iniţiative - pensii speciale pentru primari, de exemplu - nu aveam cum să susţinem astfel de iniţiative şi am fost foarte vocali împotriva lor. USR nu este şi nu a fost niciun moment un partener de antrenament pentru niciunul dintre partide. Suntem un partid care are în spate un electorat puternic, care vrea o Românie care se modernizează, care vrea o ţară ca afară şi vom continua să reprezentăm acest electorat, susţinând toate aceste demersuri. E o realitate foarte pragmatică. De aceea vă spunem că după alegeri miza va fi pe obiective şi pe angajamente de guvernare, mult mai mult decât pe performanţa unuia sau altuia dintre colegii miniştri, fie că sunt de la USR PLUS, fie de la PNL. AGERPRES: Preşedintele PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, a adus o serie de critici la adresa guvernului PNL, pentru că a adoptat o ordonanţă de urgenţă care a adus modificări Codului Administrativ şi care - spune domnul Voiculescu - a tergiversat supunerea la vot a numirii sale ca viceprimar. Credeţi că vor exista tensiuni la nivel local, în Bucureşti, între USR PLUS şi PNL? Dan Barna: Discuţiile sunt principial corecte. Atâta timp cât PNL foloseşte tertipuri pentru a întârzia anumite procese democratice, cum e şi numirea viceprimarilor la Bucureşti, evident, e normal să existe o reacţie din partea noastră. Şi vom continua să avem această abordare legată de fiecare temă care e pe agenda publică. Avem subiectul - cartoful fierbinte din zilele acestea - pensiile speciale pentru primari. Eu mă aştept ca premierul Orban să emită acea ordonanţă prin care să proroge din nou termenul de intrare în vigoare a acelei prevederi din Cod, astfel încât după ce vom avea o majoritate, să putem elimina această total nejustificată modalitate de a privi actul administrativ ca pe o generozitate pe care o datorează cetăţenii primarilor, trebuind să le plătească pensii speciale. AGERPRES: Aţi discutat cu cei de la PNL despre acest subiect, cel legat de prorogare? Dan Barna: Este o solicitare pe care am făcut-o în mod repetat. Nu e o temă nouă. E foarte clară poziţia noastră: pensiile speciale sunt o sfidare la adresa cetăţenilor. Nu avem nicio justificare de niciun fel să continuăm să insistăm cu aceste pensii speciale, care nu fac decât să arate o fractură, o disonanţă, un dezechilibru social total neîndreptăţit. AGERPRES: USR a adus mai multe critici în legătură cu modul în care a fost gestionată pandemia, inclusiv lipsa de predictibilitate a măsurilor pentru mediul economic, o întârziere a deciziilor la Sibiu. Care este în viziunea USR PLUS modalitatea corectă de gestionare a acestei pandemii, în aşa fel încât să se obţină o reducere a numărului de cazuri şi un impact cât mai mic asupra economiei? Dan Barna: Modalitatea corectă este să respectăm profesioniştii, standardele şi normele, cu pragurile acelea stabilite de către medicii specialişti, pentru că respectând acele măsuri nu am fi ajuns, cum din păcate am ajuns în Sibiu.... Eu sunt deputat de Sibiu, ceea ce se întâmplă acolo este într-adevăr dramatic. Nu am fi ajuns să trebuiască să numim management din cadrul spitalelor militare şi la Spitalul Judeţean, şi la DSP, pentru că fostul management, numit politic, a întârziat să ia măsuri sau s-a făcut că nu vede problemele cu care se confrunta şi să nu anticipeze problemele care urmau. Faptul că aveam o unitate de oxigen care nu funcţiona şi nu acoperea la Spitalul Judeţean necesarul şi erau încă din vară avize ale medicilor transmise managerilor de spital, care spuneau foarte clar că acea capacitate este insuficientă şi nu s-a luat nicio măsură săptămâni întregi, luni de zile, arată ce înseamnă să ai un sistem de sănătate - ca şi cel de învăţământ - politizat. În momentul în care-ţi pui oameni de la partid sau cunoscuţi de-ai tăi, pe cumetrie, îi pui în poziţii de decizie, în momentul în care îţi apare o criză, sistemul colapsează. Exact situaţia de la Sibiu. Este cumva ruşinos, dar a fost necesar să trebuiască să pui management militar temporar, tocmai pentru a ieşi dintr-un blocaj la care s-a ajuns pentru că nu s-au luat măsurile la timp. Nu au fost respectate poziţiile şi opiniile medicilor, insistându-se că, poate, se rezolvă de la sine. Poate ne ajută Dumnezeu, drăguţu'. Nu funcţionează aşa şi poziţia noastră este exact asta: Hai să ascultăm profesioniştii! Hai să ieşim din ideea că politizând, ieşind la televizor şi lăudându-ne, ca abordare politică, lucrurile se rezolvă. Nu se rezolvă. E nevoie de profesionişti care să îşi facă datoria. AGERPRES: Cui consideraţi că îi revine responsabilitatea pentru tragedia de la Piatra Neamţ şi ce trebuie făcut pentru a evita astfel de situaţii? Dan Barna: La Piatra Neamţ am văzut o prelungire a eşecului stilului de management PSD-ist - în cazul de faţă, consiliul judeţean era controlat de PSD. Nu este posibil să ai la un spital judeţean, în perioadă de criză, opt manageri într-un an. Nu e posibil să fie privit managementul spitalului judeţean ca o loterie de plasare sursă umană. E o iresponsabilitate majoră, iar faptul că avem aceste improvizaţii în cadrul sistemului, care vin din felul de a face business medical, ca să spun aşa, nu a fost o întâmplare în care, într-o seară, un medic sau un funcţionar din spital nu a fost atent. Nu, aceea a fost o explozie a unei acumulări de incompetenţă, de neglijenţă şi de modalitate de a face lucrurile de mântuială, cârpindu-le. Or, în momentul în care tot coşi elasticul cu liţă, la un moment dat, se alege praful. Asta s-a întâmplat acolo. O tragedie. S-au pierdut vieţi. Este foarte dramatic şi mă aştept ca în urma cercetărilor, autorităţile să identifice şi responsabili individuali pentru situaţia de acolo. AGERPRES: Care sunt ministerele de care ar fi interesat USR PLUS? Dan Barna: USR PLUS are propuneri şi soluţii pentru toate ministerele din guvern. Miza în momentul de faţă nu este un minister sau altul. Discuţia va fi legată - şi aici vom fi foarte fermi - de calendarul de îndeplinire a angajamentelor cu care USR PLUS vine la guvernare şi pe care USR PLUS le propune României. Şi, din această perspectivă, ministerele pe care le vom obţine şi le vom avea probabil în urma acestor negocieri sunt mai puţin importante la nivel de persoane - cine e acolo, dacă e de la USR PLUS sau de la PNL -, cât mai ales ca flux de obiective pe care le asumăm în primele trei-şase luni. Miza pentru noi sunt angajamentele pe care USR PLUS şi le-a propus şi vom duce negocieri din această perspectivă. Suntem gata însă, să purtăm negocierile cât timp e necesar. Ideea că vom avea alegeri pe 6 decembrie, iar pe 8 preşedintele va nominaliza un premier, în funcţie de rezultatul alegerilor - sper să fie Dacian Cioloş - şi apoi, în două zile, gata, avem guvern, nu cred că e una foarte realistă. Suntem gata să ne aşezăm, să discutăm despre acele obiective cât timp e necesar, astfel încât în momentul în care vom avea schimbarea de guvern propriu-zisă să începem să facem reforme şi nu să stăm încă o perioadă, să vedem dacă suntem sau nu de acord unii cu ceilalţi. AGERPRES: A fost vehiculată pe surse informaţia că USR PLUS ar fi interesat de portofoliile de la Mediu, Educaţie, Fonduri Europene. Inclusiv faptul că aţi fi interesat de portofoliul de la Fonduri Europene. Dan Barna: Cine a rostogolit acele surse are surse foarte proaste, asta vă pot confirma cu siguranţă. Ca să nu fie niciun echivoc: nu a existat nicio târguială pe ministere până la acest moment şi tot ceea ce se rostogoleşte e fantezie literară. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO AGERPRES: Care este scorul pe care mizaţi la alegeri? Dan Barna: Deocamdată ne uităm cu toţii la sondaje. Sondajele, cel puţin, dau un procent în jurul lui 20%, plus minus 2-3 procente. Cel mai puţin era spre 17, cel mai mult 23-24. Vom vedea care va fi decizia electoratului. Eu sunt foarte optimist că oamenii înţeleg şi au înţeles că acum, pe 6 decembrie, e o ocazie mare ca în România să se producă o schimbare în felul în care suntem guvernaţi. Să se producă o schimbare, punând în guvernul României o parte importantă din energia, competenţa, onestitatea şi valorile despre care USR PLUS vorbeşte în România de patru ani. Faptul că oameni care au luptat pentru "Fără penali" vin în guvernul României, faptul că oameni care au spus că nu se mai poate cu hoţia vin în Guvernul României este un mesaj pe care cetăţenii l-au înţeles şi îl înţeleg în fiecare zi. Şi sunt foarte optimist că rezultatul nostru va fi unul pe măsura acestei părţi de societate, care s-a săturat, care ştie şi înţelege că aşa nu se mai poate, că dacă nu schimbăm ceva, vom fi peste patru ani în aceeaşi poveste în care căutăm cine e responsabil pentru o altă tragedie, întâmplată într-un domeniu sau altul. Este o ocazie în care nişte oameni care vin cu energia mediului antreprenorial, cu energia schimbării şi cu energia asumării faptului că trebuie să facem nişte reforme - aceşti oameni vin în faţa electoratului acum şi eu sunt foarte convins că românii înţeleg oportunitatea pe care o au în faţă. AGERPRES: USR PLUS doreşte şi o reformă constituţională? Credeţi, în acest sens, că ar fi oportună şi cooptarea altor parteneri la guvernare, alături de o eventuală coaliţie PNL - USR PLUS? Dan Barna: Reforma constituţională este un proiect grandios, un proiect mare pentru România. Avem deja o obligaţie de modificare a Constituţiei, faţă de electorat, pentru acel milion de semnături, deci referendumul "Fără penali", care va modifica Constituţia, fără doar şi poate. Nu am nicio îndoială. Dar, în egală măsură, restul reformei despre care vorbim, acea reformă a statului - un capitol distinct în programul USR PLUS. Toate aceste lucruri necesită, evident, o mai largă susţinere parlamentară. Din această perspectivă, pe subiectul reformei constituţionale, evident că trebuie avut un dialog cu forţele care se vor regăsi în Parlamentul de după 6 decembrie. AGERPRES: Alianţa USR PLUS a depus o plângere penală pentru înşelăciune, în urma unor apeluri telefonice în care, sub pretextul unui sondaj, erau furnizate informaţii false despre activitatea USR. Aveţi informaţii despre cursul acestui demers? Dan Barna: Aşteptăm deocamdată dinspre autorităţi rezultate. Evident, acea campanie de minciuni ordinare, că USR e împotriva bisericii, că USR vrea să radă pădurile şi alte minciuni groteşti - nu doar în acele pseudo-sondaje, dar şi în acuzaţiile pe care le vedem rostogolite, şi la adresa mea, şi a diverşilor colegi -, toate acestea arată disperarea înfiorătoare a vechii clase politice, că nişte oameni care nu au legătură cu vechiul sistem vor fi în poziţia să facă parte dintr-o majoritate parlamentară şi din Guvernul României. Eu am foarte mare încredere în înţelepciunea oamenilor, pentru că am primit sute de mesaje de la oameni care spuneau că: "Mi-am dat seama că e o minciună ordinară în momentul în care ni s-a spus că USR vrea să taie pădurile". Adică oamenii ştiu foarte clar că noi suntem aceia care luptăm să protejăm mediul. Noi suntem aceia care luptăm să avem o Românie fără hoţie. Aţi văzut cât de absurdă a fost iniţiativa PSD Dâmboviţa, care a încercat să interzică ideea de România fără hoţie, zicând că e jignitoare. Păi, da, e jignitor pentru hoţi să ţi se spună: "O România fără hoţie!". Dar pentru cetăţenii cinstiţi, marea majoritate a acestei ţări, este o chestiune de minim bun simţ. Or, exact din această perspectivă - şi aştept ca, într-adevăr autorităţile să ne spună ce au descoperit şi cine se ascunde în spatele acestei campanii de minciuni ordinare - dincolo de asta, eu am foarte mare încredere în înţelepciunea oamenilor, care când văd astfel de minciuni, de ştiri false, reacţionează. Şi reacţionează mergând la vot. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO​​​​​​​ AGERPRES: Modul în care au fost desemnaţi candidaţii USR PLUS pentru parlamentare a stârnit anumite tensiuni. Au existat situaţii în care parlamentari consideraţi activi au ajuns să ocupe locuri neeligibile sau greu eligibile. O decizie a Comisiei de arbitraj a fost invalidată ulterior de un for politic al USR PLUS. Aveţi în vedere o modificare a modului de desemnare a candidaţilor? Dan Barna: Toate aceste nemulţumiri despre care mă întrebaţi arată că USR PLUS este un partid transparent şi viu. Ştiţi să îmi spuneţi nume de parlamentari, personalităţi PSD sau PNL care, deşi nu au fost puşi pe listă de către domnul Orban sau Ciolacu, au ieşit şi şi-au exprimat nemulţumirile în spaţiul public? Nu s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că USR PLUS este un partid transparent, în care procedurile sunt transparente, sunt cunoscute de membri. Rezultatele pot să îi nemulţumească pe unii, să îi mulţumească pe alţii. Da, fără îndoială, vom avea oricum congres în prima parte a anului viitor - pentru că fuziunea e în faza finală, aşteptăm decizia tribunalului; pe fond avem deja o decizie de aprobare a fuziunii, suntem în apel acum, probabil mai durează câteva săptămâni. Fiecare proces intern şi procedură internă de nominalizare poate fi îmbunătăţită, chiar şi în urma experienţelor pe care le-am dobândit la aceste alegeri. Aceste alegeri fiind practic primele de după fondarea partidului, în 2016, când era acolo Nicuşor Dan şi când totul era la început. Atunci a fost rezolvată mai din mână, aşa cumva, problema. Acum, aplicând procedurile din statut pe care le aveam atunci, în 2016, am văzut că unele lucruri trebuie îmbunătăţite, pentru altele e nevoie de termene mai mari. Toate lucrurile acestea evident că vor fi îmbunătăţite, păstrând însă - şi pentru asta insist foarte mult - caracterul acesta transparent şi democratic al modalităţii de alegere a parlamentarilor. Pentru că ni s-a reproşat foarte mult, în esenţă, faptul că nu am pus nişte colegi cu mâna pe poziţii mai bune decât au rezultat din votul membrilor. Dacă dăm la o parte emoţiile unuia sau altuia, de fapt reproşul este de ce colegi care au fost votaţi de colegii lor de filială pe poziţia 5, 6, 7, de ce nu i-am luat cu mâna să îi pun în vârful listei. Or lucrul acesta eu nu intenţionez să îl fac şi nici nu îl vom face vreodată, pentru că suntem un partid transparent, democratic, în care decizia finală trebuie să aparţină într-o pondere majoră colegilor noştri şi, de fapt, partidului. AGERPRES: Care este stadiul fuziunii USR PLUS? Vorbeaţi despre un apel, cine l-a făcut? Dan Barna: E, practic, în ultimă instanţă. Aşteptăm pronunţare. Aşteptăm în câteva săptămâni fuziunea să fie definitivă. A fost un intervenient. Sunt paşii fireşti, ne aşteptam. A trecut de tribunal, s-a respins intervenţia, persoana respectivă a făcut din nou apel. Foarte probabil lucrurile sunt în logica corectă. În câteva săptămâni vom avea şi pronunţarea instanţei definitivă. AGERPRES: Aţi declarat că furnizorii dumneavoastră din perioada în care eraţi consultant pe proiecte europene au primit întrebări şi solicitări din partea Departamentului Pentru Lupta Antifraudă (DLAF). Aţi mai avut semnale în acest sens? Dan Barna: Am văzut că s-a rostogolit în diverse - să le zicem mijloace media, care susţin diverşi oponenţi politici - s-a încercat din nou să se rostogolească această idee. În toată această perioadă, din momentul în care eu am intrat în politică, din 2016, până astăzi, nu a existat nici măcar o singură solicitare din partea vreunei autorităţi în ceea ce mă priveşte. O invitaţie, o întrebare, o cerere, o adresă trimisă, un document, o informare în ceea ce mă priveşte. Aceasta este realitatea factuală. Restul e campanie de presă, sunt mesaje rostogolite, ştiri false grămadă. Am fost şi în campania de prezidenţiale, şi de atunci, deseori, ţinta unor atacuri absolut abjecte şi absurde. Şi cu proiecte cu copii... Nu am avut în viaţa mea un proiect cu copii, de exemplu, ca să vă dau banale exemple de minciuni sfruntate care nu aveau legătură, nici măcar un vârf de adevăr. Deci nu a fost în toată această perioadă o singură solicitare sau adresă care să îmi fie adresată de către vreuna din autorităţile statului, legată de activitatea mea economică dinainte de a deveni om politic. AGERPRES: Nici măcar DLAF? Dan Barna: Nici măcar acest departament nu mi-a trimis vreo adresă, vreo solicitare. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO​​​​​​​ AGERPRES: Dumneavoastră, în mod direct. Dar acestor furnizori? Dan Barna: E dreptul oricărei instituţii să facă verificările necesare. Am spus-o şi în campania de la prezidenţiale. Sunt foarte deschis, foarte transparent. Dar în momentul în care aceste demersuri se întâmplă doar în campania electorală şi nu îmi sunt adresate întrebările mie, ca să pot să răspund, apare un semn de întrebare. Dar în ceea ce mă priveşte nu a existat de la niciuna din instituţii nicio solicitare, nicio întrebare în ceea ce mă priveşte, în toţi aceşti ani. AGERPRES: A existat o solicitare din partea Asociaţiei Evoluţie în Instituţie, pentru a face publice salariile angajaţilor USR. Înţeleg că asociaţia respectivă nu a primit răspunsul şi în cele din urmă chiar a făcut apel la justiţie, a primit o decizie favorabilă din partea Curţii de Apel. Veţi face publice aceste salarii? Dan Barna: Categoric, în următoarele două zile. Colegii mei exact acum lucrează la răspuns. Vor fi puse pe site. Nu e nicio problemă. AGERPRES: Dar ce s-a întâmplat? Din ce cauză? Dan Barna: A fost o decizie a vechii structuri de management intern, o interpretare de un fel a solicitării. În următoarele două zile se va clarifica. Nu avem nimic de ascuns. Lucrurile sunt foarte simple. AGERPRES: Aveţi un mesaj de adresat alegătorilor USR PLUS? Populaţiei care se va prezenta la urne? Dan Barna: Mesajul este acelaşi pe care l-am transmis pe parcursul acestui interviu: 6 decembrie este o oportunitate uriaşă pe care o avem o dată la patru ani să decidem cum poate să arate guvernarea României. USR PLUS vine cu această onestitate şi competenţă, cele două valori de care avem atâta nevoie şi de care e fundamental important să ţinem cont când ne gândim la o Românie a viitorului, o Românie care nu doar că trebuie să fie o Românie fără hoţie, dar trebuie să fie o Românie în care tinerii şi cei plecaţi să poată să se întoarcă, dacă doresc lucrul acesta, sau să îşi dorească să rămână. Pentru că avem astăzi 50% din tinerii de liceu care vor să plece din ţară. Dacă nu schimbăm felul în care facem politică, România o să devină o gară de tranzit între est şi vest. Or, lucrul acesta chiar depinde de noi şi de generaţia mea. Şi USR PLUS exact asta vă propune: Haideţi la vot, votaţi USR PLUS! Venim cu dorinţa de a face reforme. Lucrul acesta se poate, depinde de dumneavoastră: USR PLUS! Haideţi şi votaţi! AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Mirela Bărbulescu, imagine: Marian Vlăduț, redactare video: Marilena Gheorghiță, montaj: Traian Arsenescu, editor online: Irina Giurgiu)