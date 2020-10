Parlamentari PSD, medici si pacienti s-au intalnit pentru a discuta problemele legate de asistenta medicala

Mai mulţi parlamentari PSD, membri în Comisiile de sănătate, medici de la Spitalul Colentina şi reprezentanţi ai unor asociaţii de pacienţi au avut, marţi, o întâlnire în care s-au discutat probleme legate de asistenţa medicală.

"Am avut azi o întâlnire la solicitarea specialiştilor de la Spitalul Colentina, a asociaţiilor de pacienţi. La această întâlnire au participat senatori şi deputaţi social-democraţi de la cele două Comisii de sănătate ale Parlamentului. Practic, s-au discutat probleme legate şi de Spitalul Colentina în mod special, dar şi probleme de asistenţă medicală, în mod general. Din aceste discuţii s-a desprins necesitatea implementării de urgenţă a unei strategii naţionale de tratament a tuturor pacienţilor, nu doar a pacienţilor COVID. Practic, în momentul de faţă, pacienţii cronici suferă din cauza faptului că nu se bucură de asistenţă medicală corespunzătoare afecţiunii lor. S-au discutat probleme legate de personalul medical, de modul în care se desfăşoară activitatea, de faptul că nu există nicio strategie elaborată de Ministerul Sănătăţii care să poată fi aplicată în toate spitalele. (...) Ceea se întâmplă în momentul de faţă este extrem de grav, pacienţii au probleme care trebuie rezolvate urgent, astăzi, nu mâine. Noi suntem aici, parlamentari, asociaţii de pacienţi şi specialişti în Sănătate pentru a trage un semnal de alarmă şi a cere Guvernului Orban să înceteze să politizeze Sănătatea şi să ofere condiţii bune atât pentru personal, cât şi pentru pacienţi", a spus senatorul PSD Florian Bodog, la Parlament, scrie agerpres.ro.

Senatorul PSD Emanuel Botnariu a menţionat, la rândul său, că nu mai trebuie să existe spitale COVID şi non-COVID.

"Fiecare medic trebuie să îşi trateze propriii pacienţi, COVID sau non - COVID. Noi trebuie să ajungem la un consens politic, în aşa fel încât să avem o strategie naţională, nu numai pentru spitale, pentru fiecare specialitate în parte. Toată lumea uită că la nivelul Ministerului Sănătăţii sunt fonduri foarte bine gestionate şi foarte bine alocate, iar, din informaţiile mele, execuţia bugetară la Ministerul Sănătăţii, la ora actuală, este foarte mică pe anul 2020, undeva la 13%", a afirmat el.

Medicul gastroenterolog de la Spitalul Colentina, Theodor Voiosu, a subliniat importanţa colaborării între doctori, pacienţi, factori de decizie pentru o strategie în contextul pandemiei.

"Mesajul de azi e foarte simplu, noi vom trata mai departe pacienţii, indiferent de faptul că sunt COVID sau non - COVID, niciunul dintre noi nu vrea să abdice de la această problemă care ne priveşte pe toţi, dar credem că e momentul, după 6 luni, să gândim un mod în care pacienţii să fie priviţi ca ceea ce sunt, nişte pacienţi, indiferent de statusul lor epidemiologic. Nu există în clipa de faţă pacienţi COVID sau non - COVID din perspectiva noastră, ca doctori. Noi avem o misiune care nu ţine de politică, un lucru pe care îl facem pentru societate şi dorim societatea să fie alături de noi. (...) Drama pe care am văzut-o la pacienţii noştri este că s-a produs o segregare, o discriminare. Pacienţii COVID sunt practic marginalizaţi pentru că sunt COVID şi îndreptaţi către spitale suport cât mai repede, indiferent de problemele lor medicale de fond. Pacienţii non - COVID, unii dintre ei, nu pot ajunge la tratamente din cauza situaţiei create. Toată lumea pierde timp, pacienţii sunt întorşi unii împotriva celorlalţi, medicii sunt puşi în situaţii foarte dificile, etice şi medicale, şi acest lucru se poate termina aducând, aşa cum s-a întâmplat astăzi, pacienţii, medicii şi cei care decid soarta, cei care pot să conducă o strategie naţională, să vină toţi împreună şi să încercăm să înfruntăm împreună treaba asta ca o societate", a spus medicul.