Parlamentarii au votat  o lege ce permite soferilor REDUCEA perioadei de suspendare a permisului

Camera Deputatilor a adoptat astazi o propunere legislativa privind reducerea perioadelor de suspendare a permisului de conducere. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002, in sensul stabilirii regulilor privind reducerea, la cererea titularului permisului de conducere, a perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce. Indemnizatiile pentru fostii detinuti politici a fost majorata Potrivit articolelor adoptate, la cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti pe raza careia a fost savarsita fapta or ...