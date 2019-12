Parlamentul a adoptat definitiv proiectul de lege pentru parinții care vor sa stea acasa in cazul inchiderii temporare a școlilor

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege ce prevede acordarea unor zile libere pentru unul dintre părinți, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Proiectul vizează copiii cu vârsta de până în 12 ani sau încadrați în categoria persoanelor cu dizabilități. Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, Camera Deputaților fiind The post Parlamentul a adoptat definitiv proiectul de lege pentru părinții care vor să stea acasă în cazul închiderii temporare a școlilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.