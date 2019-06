Parlamentul a adoptat Legea pensiilor. Olguta Vasilescu sustine ca sunt bani, Ponta o avertizeaza cu Codul Penal

parlament

Legea pensiilor, reexaminata dupa ce a fost declarata partial neconstitutionala de catre CCR, a trecut de Camera Deputatilor, for decizional. Au fost 197 voturi pentru, niciun vot impotriva si 70 de abtineri.



Urmeaza sa fie trimisa acum la presedintele Klaus Iohannis, care va decide daca o promulga sau nu.



Au existat discutii aprinse in timpul dezbaterilor, deputatii Opozitiei acuzand ca dispozitiile CCR nu au fost transpuse in legea reexaminata si ca PSD si ALDE urmaresc "sa stoarca voturi de la pensionari", propunand cresterea punctului de pensie cu 40% inainte de alegeri.



"Nici cu ocazia reexaminarii legii dupa decizia CCR, actuala majoritate parlamentara nu a vrut sa adopte o solutie legislativa care sa garanteze in mod real respectarea dreptului la pensie si al dreptului la proprietate privata. CCR a declarat neconstitutionala Legea pensiilor, intrucat formula folosita pentru a materializa dreptul la pensie este complet neclara si permite arbitrariul. Dispozitiile CCR nu au fost transpuse in acest proiect de lege", a declarat deputatul PNL Valeria Schelean.



La randul sau, deputatul USR Cristian Seidler a spus ca Legea pensiilor reprezinta o farsa si nu exista bani pentru majorarea pensiilor.



"Aceasta lege este o farsa. Sa-ti propui cresterea punctului de pensie cu 40% inaintea alegerilor, evident ca se face in scopuri politice. Bani nu exista, ca Lia Olguta Vasilescu arata in expunerea de motive ca aceasta lege doar in anul curent are un impact negativ de 8,5 miliarde lei, bani pe care nu i-ati prevazut in legea asigurarilor sociale. Sa folositi fondul de pensii cu scopul de a stoarce voturi de la pensionari este imoral. Nu poti pretinde ca reformezi sistemul de pensii, dar sa pastrezi pensiile speciale. Nu va mai satura Dumnezeu de pensii speciale", a afirmat Seidler.



In replica, fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari ca exista bani pentru majorarea pensiilor pentru ca Guvernul PSD-ALDE a adus multi ani la buget.



"S-a tot discutat ca nu exista bani. In doi ani de guvernare vorbim despre venituri in plus in PIB si, daca comparam ca in alti 7 ani de guvernare s-au strans mai putine venituri, putem intelege ca, daca inregistram venituri mai mari la economie, este normal ca ele sa ajunga si la populatie", a spus Lia Olguta Vasilescu.



Dupa ce votul s-a incheiat, deputatul Victor Ponta a anuntat ca parlamentarii formatiunii sale, Pro Romania, "au votat pentru acest proiect de lege luand in calcul declaratiile facute de ministrul de Finante, fostul ministru al Muncii si actualul ministru al Muncii".



"Potrivit Codului Penal, constituie infractiuni datele inexacte oferite Parlamentului cu privire la activitatile Guvernului. Consideram ca au informat cu exactitate despre faptul ca exista bani", a spus Ponta.



Saptamana trecuta, noua lege a pensiilor a fost respinsa de Senat, prima camera sesizata, din cauza ca nu s-a intrunit numarul necesar de voturi, pentru ca numerosi senatori PSD si ALDE au chiulit.

