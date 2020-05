Parlamentul a decis ca premierul sa nu mai numeasca șeful poliției. Cum va fi numit șeful IGPR

Senatul a adoptat marţi, în calitate de for decizional, propunerea legislativă a social-democratului Tit-Liviu Brăiloiu de modificare a Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, prin care se stabileşte că şeful Inspectoratului General al Poliţiei Române este numit de ministrul de Interne, şi nu de premier, cum este prevăzut acum în lege. Camera Deputaţilor […] The post Parlamentul a decis ca premierul să nu mai numească șeful poliției. Cum va fi numit șeful IGPR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.