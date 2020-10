Parlamentul a decis ca profesorii sa primeasca spor de COVID-19. Care este suma

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, proiectul de lege pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din învăţământ în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea noului coronavirus. Au fost înregistrate 158 voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi 77 abţineri. Stimulent de risc este în cuantum de 2.000 de lei lunar pentru cadrele didactice, respectiv de 1.500 de […] The post Parlamentul a decis ca profesorii să primească spor de COVID-19. Care este suma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.