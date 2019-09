Parlamentul a decis majorarea spectaculoasa a indemnizatiilor pentru veteranii de razboi

Parlament google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care prevede majorarea indemnizatiilor si a sporurilor pentru invalizii, veteranii si vaduvele de razboi, indemnizatiile fiind in medie de 5 ori mai mari. Proiectul a fost votat in unanimitate, cu 266 de voturi "pentru". Actul normativ are in vedere modificarea art.1 din Legea nr.49/1991, in sensul majorarii valorii indemnizatiilor invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, dupa cum urmeaza: a) pentru invalizii de razboi: 1500 lei lunar, pentru marii mutilati si cei incadrati in gradul I de invaliditate, 1000 lei lunar, pentru cei incadrati in gradul II de invaliditate, 900 lei lunar, pentru cei incadrati in gradul III de invalidita ...