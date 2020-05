Parlamentul a incuviințat starea de alerta, cu 10% voturi negative

Parlamentului a adoptat, miercuri, hotărârea de încuviinţare a instituirii stării de alertă pe teritoriul României, cu 372 de voturi “pentru”, 37 “împotrivă” şi şapte abţineri. Parlamentarii au introdus însă câteva amendamente, conform Agerpres. Este pentru prima dată când România utilizează acest instrument pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2, legea care stă la baza procedurii din parlament […] The post Parlamentul a încuviințat starea de alertă, cu 10% voturi negative appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.