Parlamentul a reluat, miercuri, votul asupra hotararii privind referendumul.

Parlamentul a reluat, miercuri, votul asupra proiectului de hotarare privind solicitarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national, eliminand recomandarile pentru seful statului. Initial, Parlamentul a adoptat proiectul de hotarare care continea mai multe recomandari pentru seful statului, printre care sa respecte Constitutia, Legea 3/2000 privind referendumul, deciziile CCR si recomandarile Comisiei de la Venetia.

S-au inregistrat 218 de voturi "pentru", 11 voturi "impotriva" si trei abtineri pentru noul text al hotararii.

Votul a fost reluat la solicitarea vicepresedintelui Camerei Deputatilor Florin Iordache.

"Pentru a incheia aceasta dezbatere, eu am fost cel care a spus in numele grupului PSD ca nu ne vom opune si vom sustine in integralitate cererea presedintelui. In aceste conditii, eu inteleg buna credinta si excesul de zel al colegilor din Comisia juridica care au adaugat aceasta sintagma cu Legea 3 si deciziile CCR, cu republicarea. In aceste conditii, stimati colegi, va rog ca in articolul unic, aceasta suplimentare a articolului unic care nu face decat sa invoce deciziile Curtii si prevederile Comisiei de la Venetia, sa supuneti votului eliminarea si sa supunem in integralitate... Daca presedintele doreste sa spuna votului un referendum, sa-si asume in integralitate. Daca acest referendum va indeplini conditiile de cvorum si este adoptat e de bine, dar daca conditiile de cvorum si referendumul nu va fi validat este intreaga responsabilitate a presedintelui", a spus Florin Iordache.

