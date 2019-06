Parlamentul a votat noile reguli privind darea in plata

darea in plata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Camera Deputatilor a adoptat astazi in calitate de for decizional, un proiect de lege care introduce o serie de noutati in Legea privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Se considera intotdeauna ca exista impreviziune (se aproba automat darea in plata): - in cazul in care cursul de schimb al monedei creditului a depasit cu cel putin 20% nivelul cursului din data contractarii creditului - in cazul in care gradul de indatorare al debitorului a depasit cu cel putin 20% nivelul maxim al gradului de indatorare stabilit de BNR - in cazul in care debitorul a fost executat silit prin vanzarea imobilului cu destinatia de locuinta CCR ii da emotii lui ...