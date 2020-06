Parlamentul, ASF și ANPC sesizate cu `neregulie` din zona Asigurarilor de raspundere Civila Auto

Nereguli grave din zona RCA (asigurare de răspundere civilă auto) sunt sezizate de un ONG din domeniul protecției consumatorilor împotriva abuzurilor celor din această zonă. Asociatia pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor – APCONS a sesizat Parlamentul Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului cu privire la gravele nereguli existente in modul de calcul a primei RCA de catre piata de asigurari din Romania

Cu titlu de exemplu, va prezentam o oferta de pret pentru produsul RCA pentru un autovehicul, situatie in care am constatat cu surprindere faptul ca societatea City Insurance vinde acest produs cu pretul de 268 de lei, iar firma Generali vinde fix acelasi produs pentru pretul de 2975 de lei.

In perioada 2015 - 2016, cand au mai avut loc astfel de anomalii, vina a fost data pe lipsa unui cadru legislativ care sa reglementeze produsul RCA, legea 132/2017 aparand abia dupa ample proteste nationale ale transportatorilor, dupa interventia istorica a Consiliului Concurentei in inghetarea pretului RCA, situatie care a condus in final si la destituirea presedintelui ASF de la acea vreme.

“Este pentru a doua oara in ultimii 4 ani cand pentru acelasi produs de asigurare RCA intalnim diferente de pret de peste 10 ori. Astfel de anomalii au mai avut loc doar in perioada lui Misu Negritoiu, atunci cand pretul RCA putea valora oricat considera firma de asigurari, fiind necesara atunci interventia Consiliului Concurentei pentru inghetarea pretului RCA pentru o perioada de 6 luni de zile. In ciuda faptului ca avem o lege care reglementeaza acest produs, avem o noua conducere a Autoritatii de Supraveghere Financiara, avem si tarife RCA de referinta calculate semestrial de catre firme specializate, cu toate acestea, avem din nou diferente uriase de pret pentru acelasi produs, diferente care nu pot fi argumentate nici din punct de vedere matematic, nici rational si nici legal.”– a declarat Vasile Cazan, Presedinte APCONS.

In conditiile in care produsul RCA este un produs obligatoriu, iar Legea 132/2017 sanctioneaza proprietarii autovehiculelor supuse inmatricularii pentru lipsa unui RCA valabil, astfel: “Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare prevăzute la art. 3 și a obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) și (7) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei și cu reținerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării. Constatarea și aplicarea acestora se fac de către personalul poliției.”

Polita de asigurare RCA are la bază principiul mutualitătii, potrivit căruia fiecare asigurat contribuie cu primele de asigurare la crearea fondului de asigurare din care se suportă contravaloarea daunelor suferite de asiguraţi, in acest sens, polita RCA avand si un puternic caracter social.

In Romania sunt peste 8 milioane de proprietari de autovehicule direct afectati de lipsa de supraveghere a pietei de asigurari din Romania, firmele de asigurari sesizand slaba capacitate a consiliului ASF de a impune ASF ca unica autoritate in acest domeniu, asiguratorii RCA declansand o noua sarabanda a pretului RCA, in acelasi mod in care au procedat si in urma cu 4 ani.

Reamintim tuturor factorilor decidenti ca pentru acea perioada Consiliul Concurentei a amendat firmele de asigurari din Romania cu suma de 53 de milioane de euro pentru pentru încălcarea reglementărilor naţionale şi europene din domeniul concurenţei prin coordonarea comportamentelor pe piaţă în vederea majorării tarifelor la asigurările obligatorii de răspundere civilă (RCA).

Daca din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara nu mai putem avea niciun fel de asteptari in misiunea de protejare a consumatorului de asigurari si de a disciplina piata de asigurari, solicitam interventia Parlamentului Romaniei si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului pentru a restabili ordinea in debandada existenta in piata de asigurari din Romania, din care cel mai afectat este platitorul de polita RCA abandonat de catre toate institutiile din Romania.