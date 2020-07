Parlamentul britanic ancheteaza influența oligarhilor ruși la Londra

Un raport parlamentar britanic denunţa în cursul săptămânii - aşa cum o fac de mai mulţi ani organizaţiile antiguvernamentale anticorupţie - complezenţa Londrei faţă de marile averi ruseşti cu origini uneori îndoielnice care cumpără influenţă în înaltele sfere ale puterii, comentează duminică France Presse potrivit Agerpres.

"Regatul Unit adăposteşte miliarde de lire ale unor averi suspecte ruseşti", afirmă Ben Cowdock, expert al Transparency International, adăugând că cel puţin un miliard de lire din fonduri ruseşti de provenienţă îndoielnică au fost investiţi în clădiri de lux, adesea la Londra.Potrivit lui Pete Duncan, profesor specializat în probleme ruseşti la universitatea londoneză UCL, "sute de miliarde de lire" au părăsit Moscova după privatizările sălbatice din anii'90 pentru a fi investite la Londra.Raportul Comisiei parlamentare pentru serviciile de informaţii (ISC) publicat marţi critică ceea el califică drept atitudine binevoitoare a guvernului britanic faţă de originea sumelor monumentale de bani investite în domeniul imobiliar, şcoli de elită, instituţii culturale prestigioase.El denunţă de asemenea enorme donaţii făcute politicienilor, în special conservatori, sau vărsate unor firme de avocatură, unor servicii de relaţii publice pentru a obţine acces la cele mai înalte sfere politice şi economice ale ţării sau pentru a cumpăra o reputaţie."Inflenţa rusească în Regatul Unit reprezintă 'noua normalitate'", relevă raportul, subliniind că "mulţi ruşi care au legături foarte apropiate" cu preşedintele rus Vladimir Putin sunt foarte integraţi în mediul de afaceri şi în societatea britanică, în special la "Londongrad", supranume dat uneori capitalei britanice şi importantei sale comunităţi ruseşti.Deşi nu citează nume şi admit că probe incontestabile ale interferenţei ruseşti - fie că acestea au vizat referendumul asupra Brexit sau cel pentru independenţa Scoţiei în 2014 - sunt dificil de găsit, deputaţii apreciază că guvernul a "evitat în mod activ" să ancheteze astfel de cazuri."Bogaţii donatori ruşi având legături cu Putin participă cu regularitate la seratele de colectări de fonduri şi sunt la per tu cu influente personalităţi" britanice, relevă Ben Cowdock.Spălarea de bani murdari la Londra a fost dezvăluită în special de scandalul de la Deutsche Bank al "tranzacţiilor oglindă" între filiale din Moscova şi Londra ale băncii germane care serveau pentru spălarea de fonduri prin tranzacţii care se compensau reciproc şi circulau prin paradisuri fiscale.Cowdock aminteşte că guvernul britanic "promisese în 2016 alcătuirea unui registru al adevăraţilor proprietari" de reşedinţe luxoase, achiziţionate adesea prin societăţi fantomă, "ceva care poate fi înfiinţat rapid", fără vreun rezultat notabil.Potrivit lui Pete Duncan, organismele britanice de luptă împotriva criminalităţii au nevoie de mai multe mijloace pentru a-i urmări pe oligarhi care îşi pot plăti cei mai buni avocaţi de pe piaţa londoneză.Deputatul laburist Chris Bryant afirmă la rândul său că ambasada rusă a încercat să-l facă să-l demită din funcţie pe preşedintele Comisiei parlamentare asupra Rusiei pentru că acesta nu era suficient de orientat pro-Kremlin.Potrivit lui, conservatorii au lăsat să intre în ţară "un aflux masiv de bani murdari" din care o parte "a irigat partidul Tory" din 2010. De aici, afirma el într-un editorial în The Guardian anul trecut, o "amnezie" faţă de ani de eforturi ale Moscovei pentru "a fragiliza sistemul nostru politic".Fostul spion britanic Christopher Steele, autor al unui dosar asupra presupuselor legături ale preşedintelui american Donald Trump cu Rusia, sublinia într-o mărturie pentru ISC că "elita rusă a reuşit să creeze un puternic grup de interese în Marea Britanie, prin cheltuieli somptuoase şi investiţii", relevând că Kremlinul "are un interes care frizează obsesia pentru Regatul Unit".Ben Cowdock şi Pete Duncan citează amândoi printre cei mai importanţi donatori ai partidului conservator pe Liubov Cernuhina, soţia unui fost ministru de finanţe al lui Vladimir Putin între 2000 şi 2002, şi pe Aleksandr Temerko, fost patron al unei societăţi de fabricare a armelor pentru armata rusă, devenit în prezent un critic al preşedintelui rus.Am primit numai donaţii "înregistrate legal" şi provenind de la cetăţeni britanici, subliniază fostul preşedinte al partidului conservator Brandon Lewis, amintind că formaţiunea sa "nu acceptă donaţii din partea unor străini".Chiar dacă Regatul Unit dispune de un arsenal legislativ complet pentru a combate spălarea de bani, acesta nu este aplicat cu suficientă rigoare, îşi exprimă regretul Ben Cowdock şi Pete Duncan.Agenţii imobiliare, cabinete de avocatură sau de relaţii publice şi alţi "facilitatori" închid prea adesea ochii asupra originii averilor ruseşti, deşi lor le revine responsabilitatea să le verifice.Cowdock notează de asemenea că ar trebui interzisă prezenţa parlamentarilor britanici în cadrul consiliilor de administraţii ale companiilor ruseşti unde ei "nu acţionează decât în calitate de lobby-şti".