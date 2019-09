Parlamentul European a anuntat nominalizarile pentru Premiul Saharov pe 2019

Parlamentul European a anunţat joi, la Strasbourg, nominalizările pentru Premiul Saharov pe 2019, reprezentate de şapte personalităţi sau entităţi, printre care opozantul rus Aleksei Navalnîi, relevă un comunicat de presă al legislativului european. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, decernat anual şi în valoare de 50.000 de euro, a fost introdus în 1988 de Parlamentul European. Este acordat celor care au o contribuţie excepţională în lupta pentru drepturile omului în întreaga lume. Premiul, numit în onoarea fizicianului şi disidentului politic sovietic Andrei Saharov, este acordat în fiecare an de către Parlamentul European. Nominalizările pentru acest premiu pot fi făcute de grupurile politice din PE sau de cel puţin 40 de eurodeputaţi. Nominalizarea pentru Aleksei Navalnîi, avocat şi activist rus, a fost făcută de grupul Partidului Popular European (PPE). În anul 2011, el a fost arestat pentru prima dată pentru rolul său într-un miting desfăşurat în apropierea parlamentului rus. Autorităţile de la Moscova l-au împiedicat să candideze la alegerile prezidenţiale din 2018. Navalnîi a fost întemniţat de trei ori în 2018 şi 2019 pentru încălcarea legilor privind demonstraţiile în Rusia. ''Nu doar că apără libertatea de gândire în Rusia, ci este una dintre puţinele voci care spune adevărul'', a remarcat PPE, citat de EFE. Marielle Franco, Claudelice Silva dos Santos şi Căpetenia Raoni au fost nominalizaţi împreună de grupurile europarlamentare socialist (S&D) şi GUE/NGL. Mariella Franco a fost nominalizată separat şi de grupul Verzilor, alături de Jean Wyllys, nominalizarea sa fiind susţinută şi de Terry Reintke, Tanja Fajon şi alţi 43 de eurodeputaţi. ''Reprezintă vocile în favoarea drepturilor omului şi a protejării mediului înconjurător'', a subliniat grupul social-democrat, a cărei vicepreşedinte însărcinată cu afacerile externe, Kati Piri, a insistat că lupta activiştilor brazilieni ''merită evidenţiată''. ''Cu toate că populaţia indigenă reprezintă mai puţin de 1% din populaţia totală, un număr disproporţionat de mare dintre aceştia sunt ucişi în conflicte pentru teritoriu'', a denunţat Piri, care a criticat ''climatul de teroare'' impus - în opinia sa - de preşedintele brazilian Jair Bolsonaro, de la sosirea lui la putere, potrivit EFE. ''Sunt simboluri ale libertăţii de exprimare şi gândire pe care premiul doreşte să le promoveze şi şi-au dedicat vieţile acestor libertăţi'', a apreciat la rândul său grupul Verzilor. Marielle Franco, o activistă politică şi pentru drepturile omului braziliană a fost ucisă cu brutalitate în martie 2018. Bisexuală de culoare născută într-o favela, a fost cunoscută pentru apărarea drepturilor tinerilor, femeilor şi a persoanelor LGBTI. Ea a denunţat cazuri de execuţii extrajudiciare şi alte abuzuri comise de ofiţeri de poliţie sau forţe de securitate. Claudelice Silva dos Santos, ecologistă şi apărătoare a drepturilor omului din Brazilia, a devenit activistă după uciderea brutală a fratelui şi a cumnatei ei pentru eforturile lor de a combate despăduririle din Amazonia. Este cunoscută mai ales pentru opoziţia sa fermă faţă de defrişările ilegale şi faţă de exploatările ilegale de cărbune din regiunea Praia-Alta Piranheira. Căpetenia Raoni, o personalitate emblematică a luptei contra despăduririlor din regiunea amazoniană, este unul dintre principalii lideri ai comunităţii etnice Kayapo, care trăieşte în centrul Amazoniei. El s-a dedicat luptei pentru drepturile populaţiei indigene şi protejării junglei amazoniene. Ilham Tohti, nominalizat de grupul europarlamentar Renew Europe, este un economist care luptă pentru drepturile minorităţii etnice uigure din China, susţinând implementarea legilor privind autonomia regională în această ţară. În 2014, a fost condamnată la închisoare pe viaţă pentru acuzaţii legate de separatism. În pofida acestei condamnări, el a rămas o voce a moderaţiei şi reconcilierii. Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloş, a apreciat că Tohti ''încarnează spiritul Premiului Saharov'' pentru că este ''o voce neînfricată care luptă pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale în China'', a relatat EFE. Jean Wyllys a fost nominalizat de grupul Verzilor alături de Mariella Franco, nominalizarea sa fiind susţinută şi de Terry Reintke, Tanja Fajon şi alţi 43 de eurodeputaţi. El este un activist pentru drepturile omului, jurnalist şi politician brazilian. în 2010, a fost ales deputat federal, devenind primul activist gay care câştigă un mandat de parlamentar în Brazilia. În ianuarie 2019, deşi a fost reales, nu şi-a preluat funcţia şi a părăsit Brazilia din cauza ameninţărilor cu moarte primite. În prezent trăieşte în Europa şi călătoreşte în lume denunţând încălcarea drepturilor omului în ţara sa şi politica represivă a guvernului de extremă-dreapta al preşedintelui Jair Bolsonaro, notează comunicatul citat. The Restorers, un grup de cinci studenţi din Kenya (Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Achieng, Mascrine Atieno şi Ivy Akinyi), reprezintă nominalizarea grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR). Cei cinci studenţi au dezvoltat i-Cut, o aplicaţie care vine în ajutorul fetelor supuse mutilării genitale (FGM). FGM este recunoscută internaţional drept o încălcare a drepturilor omului, în prezent trăind peste 200 de milioane de femei care au fost supuse acestei practici. În fiecare an peste 3 milioane de fete sunt expuse riscului FGM. Pe baza nominalizărilor oficiale, comisiile europarlamentare de afaceri externe şi dezvoltare vor vota o listă scurtă cuprinzând trei finalişti. Ulterior, la 24 octombrie, Conferinţa Preşedinţilor - formată din liderii grupurilor politice europarlamentare şi preşedintele PE - vor selecta şi anunţa numele câştigătorului. Premiul va fi înmânat în plenul PE la Strasbourg pe 18 decembrie. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)