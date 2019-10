Parlamentul European a aprobat despagubiri de 50 de milioane de euro pentru fermierii afectați de pesta porcina africana

Parlamentul European a votat, miercuri, bugetul Uniunii Europene pentru anul 2020, care cuprinde 50 de milioane de euro pentru sprijinirea fermierilor europeni afectați de pesta porcină africană, potrivit unui comunicat emis de europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, potrivit Mediafax.

"Plenul Parlamentului European a votat, astăzi, propria poziție asupra Bugetului Uniunii Europene pentru anul 2020. Bugetul cuprinde și 50 de milioane de euro pentru sprijinirea fermierilor afectați de pesta porcină africană, inclusiv fermierii din România. Aceste fonduri au fost alocate în urma amendamentelor depuse de europarlamentarii PNL Siegfried Mureșan, Mircea Hava (membri în Comisia pentru bugete a Parlamentului European), Daniel Buda și Dan Motreanu (membri în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European)", arată un comunicat emis, miercuri, de eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan.

Potrivit acestuia, 30 de milioane de euro vor fi alocate către Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru măsurile specifice destinate fermierilor afectați de pesta porcină africană, în special pentru sprijinirea pieței produselor din carne de porc care a avut de suferit din cauza prezenței virusului.

Citește și: Răsturnare şocantă de situaţie în cazul Caracal: Ale cui sunt, în realitate, oasele găsite?

Vor fi alocate și 20 de milioane de euro către Fondul pentru măsuri de urgență privind sănătatea animalelor și a plantelor din cadrul Programului pentru Produse și Hrana Animalelor gestionat de Comisia Europeană, mai arată sursa citată.

Mureșan a declarat că mare parte a fondurilor se vor duce către fermierii români, cei mai afectați la nivelul UE de pesta procină africană.

„Numărul focarelor de pestă porcină africană din România a crescut în ultimele luni într-un ritm îngrijorător. Nu doar fermierii și crescătorii de porcine au fost afectați, ci întreaga piață a produselor din carne de porc. De aceea, împreună cu colegii mei am cerut alocarea de fonduri pentru măsuri privind sprijinirea fermierilor europeni afectați de pesta porcină, din Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2020. Am obținut în total 50 de milioane de euro care vor ajunge, în mare parte, la fermierii români păgubiți, având în vedere că aproximativ 90% din focarele de pestă porcină africană din UE se află pe teritoriul României. Am promis fermierilor români că europarlamentarii PNL se vor lupta pentru interesele lor în Parlamentul European și exact asta facem”, a mai afirmat Siegfried Mureșan.

Ultimul pas în stabilirea Bugetului UE pentru anul 2020 constă în negocierile cu Consiliul Uniunii Europene, urmând ca forma finală să fie adoptată la finalul lunii noiembrie.