Parlamentul European a facut marele anunt. Republica Moldova face parte din Romania - DOCUMENT

Parlamentul European a votat, joi, o rezolutie prin care UE condamna Pactul Ribbentrop-Molotov incheiat intre Uniunea Sovietica si Germania nazista, semnat la 23 august 1939. In ceea ce priveste Romania, Parlamentul European condamna faptul ca in 1940, Uniunea Sovietica a anexat teritorii din Romania si nu le-a returnat niciodata. In vara anului 1940, prin ultimatumul si dictatele consecutive pactului Hitler-Stalin, Romania este silita sa cedeze Uniunii Sovietice: Bucovina de Nord, Tinutul Hertei si Basarabia; Ungariei: Transilvania de Nord, iar Bulgariei: Dobrogea de Sud (la sud de linia Ostrov-Vama Veche); a redobandit Transilvania de Nord prin Tratatul de la Paris din 1947. Ministrul r ...