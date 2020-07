Parlamentul European cere egalitate intre SUA si Romania privind regimul vizelor

Comisia pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE) a Parlamentului European a adoptat marti un proiect de rezolutie prin care cere Comisiei Europene sa ia masurile prevazute de legislatia UE pentru a asigura deplina reciprocitate cu SUA in privinta regimului vizelor, in conditiile in care cetatenii din patru state comunitare - Romania, Cipru, Croatia si Bulgaria - au in continuare nevoie de vize pentru a calatori in Statele Unite.